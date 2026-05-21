Kansas City Chiefs beenden Zusammenarbeit mit Rashee Rice nach negativen Schlagzeilen und hartnäckigen Skandale

Die Kansas City Chiefs beenden ihre Zusammenarbeit mit Wide Receiver Rashee Rice aufgrund seiner negativen Schlagzeilen und hartnäckigen Skandale. Rice ist weiterhin eine Zeitbombe und bringt denfranchise nicht mehr den gewünschten Erfolg.

Zum wiederholten Mal fällt Rashee Rice neben dem Platz negativ auf und muss ins Gefängnis. Die Kansas City Chiefs sollten nun einen Schlussstrich ziehen und sich vom talentierten Wide Receiver trennen.

Die erste Saison ging die Rechnung voll auf: Rice kam auf 938 Receiving Yards sowie sieben Touchdowns und war knapp hinter Tight End Zahlen, die sich für eine erste Saison sehen lassen können - vor allem wenn man bedenkt, dass Head Coach Andy Reid den Wide Receiver in der ersten Hälfte der Saison noch sehr zurückhaltend einsetzte und ihn erst in der zweiten Hälfte deutlich mehr Snaps spielen ließ. An die Leistungen im Saisonendspurt konnte Rice allerdings nie wieder anknüpfen.

Stattdessen folgten negative Schlagzeilen: Im März 2024 verursachte der Passempfänger auf einem Highway in Dallas einen Massenunfall und beging Fahrerflucht, im Mai des gleichen Jahres soll er in einem Nachtclub in Dallas angeblich einen Fotografen verletzt haben. Im Februar diesen Jahres wurde Rice dann zudem von seiner ehemaligen Partnerin Dacoda Jones wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt angezeigt. Offenbar lernt er aber nicht dazu.

Zu allem Überfluss wurde Rice gerade erst erneut am Knie operiert, nachdem er sich bereits 2024 schwer verletzt hatte und seine Saison nach vier Spielen bereits beendet war. Ganz egal wie schnell Rice für die Chiefs wieder auf dem Platz steht, er bleibt eine tickende Zeitbombe. Nach der kommenden Saison läuft sein Rookie-Vertrag aus. Dann müssen die Chiefs entscheiden, ob sie weiter mit ihm planen wollen.

Er hat bereits angekündigt, seine gesamte Karriere bei der Franchise verbringen zu wollen. Trotz seiner zahlreichen Skandale riskierte Rice im Februar in einem "Instagram"-Live eine große Lippe und betonte, er wolle ebenso viel verdienen wie Receiver-Topverdiener Jaxon Smith-Njigba, der bei denVergleicht man die Statistiken der beiden Spieler in der abgelaufenen Saison, ist diese Forderung lachhaft, zumal "JSN" zwei Jahre jünger ist.nur 28 von 51 möglichen Spielen in der Regular Season bestritten. Ob sich diese Quote verbessern wird, ist vollkommenen offen.

So viel Talent er auch hat, die Chiefs können sich bisher nicht so auf ihn verlassen, wie man es von einem Erstrunden-Pick erwarten würde. Nach der enttäuschenden Vorsaison und dem ersten Verpassen der Playoffs seit 2014 muss sich die Franchise die Frage stellen, mit welchen Spielern sie in Zukunft planen kann. Rice sollte keiner davon sein





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