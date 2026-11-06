Kansas City Chiefs: Karlaftis über Niederlagen, Sacks und Mahomes

Defensive End Karlaftis spricht über die Stimmung bei den Kansas City Chiefs nach zwei Niederlagen, die schwache Sack-Bilanz und seine Erfahrungen in Deutschland.

Die Kansas City Chiefs sind mit fünf Siegen in die Saison gestartet, zuletzt mussten sie allerdings zwei Niederlagen hinnehmen. Defensive End Karlaftis hat im Interview die Stimmung im Team beschrieben und erklärt, wie die Mannschaft nun auf die New York Jets blickt.

Im Gespräch machte Karlaftis deutlich, dass sich die Spieler der Chiefs nicht über die Ergebnisse hinwegsetzen. Er selbst betonte, dass die Niederlagen gerade im Duell mit einem Gegner aus der eigenen Division besonders wehtun.

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Kabine nimmt Niederlagen schwer, Fokus liegt auf den Jets

Die Chiefs-Kabine verarbeitet die beiden Niederlagen nach Angaben von Karlaftis intensiv. Er erklärte, dass die Spieler in der Regel etwa 24 Stunden brauchen, um ein Spiel einzuordnen, unabhängig davon, ob es gewonnen oder verloren wurde.

Auf die Frage, ob es ein Vorteil sei, schon früh zu wissen, dass der Tiebreaker in der AFC West bei 1-1 steht, antwortete Karlaftis nüchtern. Er hätte lieber beide Spiele gewonnen, könne an den Ergebnissen aber nichts mehr ändern.

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Der nächste Gegner sind die New York Jets, und Karlaftis sagte, er könne im Moment nicht einmal sagen, wer nach diesem Spiel folgt. In der NFL sei der volle Fokus auf den nächsten Gegner nötig, weil jeder Gegner in der Lage sei, Fehler sofort zu bestrafen.

Mahomes-Comeback und die schwache Sack-Bilanz

Quarterback Patrick Mahomes ist nach einer schweren Verletzung aus dem letzten Jahr laut Karlaftis wieder voll da. Der Defensive End beschrieb, dass Mahomes die gesamte Offseason und Saisonvorbereitung genutzt habe, um zurückzukommen.

Karlaftis sagte, Mahomes habe einen Großteil seiner Zeit praktisch in der Physiotherapie mit Trainern und Therapeuten verbracht. Er sei sehr motiviert, auf dem Feld zu zeigen, was in ihm steckt, und nehme die letzte Saison mit einer Bilanz von 7-10 persönlich.

Bei den Sacks liegen die Chiefs ligaweit auf Platz 30, was Karlaftis deutlich kritisierte. Die Mannschaft sei damit ganz sicher nicht glücklich, und das Team habe deshalb seine Arbeit daran intensiviert.

In der Filmanalyse, so Karlaftis, stellen sich drei zentrale Fragen: Wie schnell wirft der Quarterback den Ball ab, gelingt es, ihn unter Druck zu setzen, und wird das Spiel nach dem Kontakt auch zu Ende gebracht. Defensive Coordinator Steve Spagnuolo und Defensive Line Coach Joe Cullen arbeiteten laut Karlaftis hart daran, die Verteidiger in die bestmögliche Position zu bringen.

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Die Analyse des Spiels gegen Denver soll nun klären, was besser gemacht werden kann. Karlaftis betonte, dass die Mannschaft sich in diesem Bereich seit Wochen verbessern müsse.

Griechische Wurzeln und Erfahrungen in Deutschland

Karlaftis fühlt sich in Deutschland nach eigenen Worten sofort an seine griechische Heimat erinnert. Er verglich die Leidenschaft der Fans in Deutschland mit der in Griechenland, wo er mit den Anhängern von Panathinaikos aufgewachsen ist.

Als Teenager kam Karlaftis in die USA, wo er die Welt des Sports als eine ganz andere erlebte. Die Deutschen würden Sport laut Karlaftis genauso leben wie die Menschen in Griechenland, und internationale Spiele seien für ihn eine Freude, auch wenn viele sie als anstrengend empfinden.

Bei seinem Aufenthalt in Deutschland durfte Karlaftis auf dem Gelände der DFB-Auswahl trainieren, was er als unfassbar cool beschrieb. Besonders die Herzlichkeit der Menschen und das Essen blieben ihm in Erinnerung, etwa ein kleines italienisches Restaurant im Hotel, in dem er drei- oder viermal aß.

Auch die Familie spielte eine wichtige Rolle, denn Karlaftis erklärte, dass seine Familie aus Athen nur einen zweistündigen Flug entfernt sei. Seine Frau und seine Familie waren vor Ort, weshalb er nur Positives über Deutschland zu berichten hat.