Kanye West und Bianca Censori angeblich kurz vor der Scheidung

Die britische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, dass Kanye West und Bianca Censori sich bereits getrennt haben und in den nächsten Tagen einen Scheidungsantrag einreichen werden. Censori soll 5 Millionen Dollar erhalten.

Kanye West und Bianca Censori, die sich im Dezember 2022 heimlich das Jawort gegeben hatten, stehen angeblich kurz vor der Scheidung. Die britische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, dass sich das Paar mündlich auf eine Zahlung von 5 Millionen Dollar für Censori geeinigt habe. Eine dem 47-jährigen Rapper nahestehende Quelle bestätigte gegenüber der Zeitung die Trennung und rechnet in den nächsten Tagen mit einem Scheidungsantrag.

Censori soll sich derzeit in ihrem 35 Millionen Dollar teuren Haus in Beverly Park North, Los Angeles, aufhalten. Das Paar hatte mit ihrem Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards für Aufsehen gesorgt. West präsentierte sich in einem schwarzen Sonnenhut, während Censori in einem langen Fellmantel, dezentem Make-up und transparenten Pumps wirkte. Die beiden schritten vor den Fotografen, während eine kurze Diskussion zwischen ihnen stattfand.Erst im Dezember 2022 hatten West und Censori heimlich geheiratet, nur einen Monat, nachdem Wests Scheidung von Kim Kardashian durch war. Das Ex-Paar hat vier gemeinsame Kinder. West war acht Jahre mit der Realitystar verheiratet.





