Kanye West und Bianca Censori sollen sich getrennt haben

Gerüchte über eine Trennung von Kanye West und Bianca Censori breiten sich nach einem Nackt-Eklat bei den Grammys. Ein Insider bestätigt gegenüber der Daily Mail, dass das Paar sich getrennt hat und sich bereits auf den Scheidungsantrag vorbereitet. Weitere Details bleiben jedoch noch unbekannt.

Kanye West (47) und Bianca Censori (30) sollen sich getrennt haben. Die Meldung verbreiten mehrere Medien, darunter die Daily Mail. Ein Insider bestätigte gegenüber dem Magazin, dass der Rapper und seine Frau nicht mehr zusammen sind. Demnach soll der Scheidungsantrag in den nächsten Tagen eingereicht werden. Außerdem soll die Abfindungssumme für Bianca fünf Millionen US-Dollar betragen. Weitere Details über die Trennung sind noch nicht bekannt.

Weder Kanye noch Bianca haben sich zu dem Ehe-Aus geäußert. Ob der Nackt-Eklat bei den Grammys vor wenigen Tagen letztlich zur Trennung führte, ist unklar, aber wahrscheinlich. Bei der Verleihung zog die ehemalige Yeezy-Mitarbeiterin auf dem roten Teppich komplett blank – der Musiker soll Bianca dazu angeblich gezwungen haben. 'Lass den Mantel fallen und dreh dich um!', soll Kanye seiner Partnerin aufgefordert haben, wie Lippenleser analysierten. Bianca soll sich dabei extrem unwohl gefühlt haben. Solche Auftritte waren in der Vergangenheit allerdings bereits vorgekommen – die Entblößungen sollen stets die Idee des Sängers gewesen sein. Die Familie und Freunde sorgten sich deshalb um die Australierin. Im Dezember 2022 gaben sich Kanye und Bianca das Jawort. Die Ehe galt als turbulent. Immer wieder gab es Gerüchte, dass es zwischen den beiden nicht gut läuft. Vor dem Nackt-Eklat bei den Grammys hieß es aber, dass Kanye und seine Frau an ihrer Beziehung arbeiten wollten. An Silvester strahlten sie beispielsweise auf Fotos, die sie auf Instagram teilten





