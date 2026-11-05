Kanye West Yeezy Comeback Show mit Kindern und Bianca Censori

Kanye West präsentiert seine neue Yeezy-Kollektion in Los Angeles. Die Modenschau im Store Droam 1 findet im Beisein von Ehefrau Bianca Censori und den vier Kindern statt.

Kanye West hat am Beverly Boulevard in Los Angeles sein lang erwartetes Comeback in der Modewelt gefeiert. Nach einer vierjährigen Pause stellte der 49-jährige Rapper seine Marke Yeezy wieder offiziell auf dem Laufsteg vor. Die Veranstaltung war mehr als nur eine reine Modepräsentation, da sie sich schnell zu einem familiären Ereignis entwickelte. West wurde von seinen vier Kindern sowie von seiner Ehefrau Bianca Censori unterstützt, die seit Ende 2022 mit ihm verheiratet ist.

Yeezy Kollektion Premiere im Droam 1 Store

Der Auftakt zum Comeback fand direkt im neu eröffneten Yeezy-Flagship-Store namens "Droam 1" am Beverly Boulevard statt. Dort präsentierte Kanye West seine neueste Kollektion vor einem geladenen Publikum. Ein besonderer Fokus lag auf dem gemeinsamen Auftritt der 13-jährigen North West an der Seite ihrer 31-jährigen Stiefmama Bianca Censori. Die beiden spazierten Hand in Hand durch den Laden und zogen dabei die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. North West präsentierte sich in ihrer ikonischen blauen Perücke, während ihr Outfit ansonsten komplett in Schwarz gehalten war. Bianca Censori hingegen fiel durch einen extrem ausgeschnittenen, hautengen Einteiler in Beigetönen auf, der seine silhouettenhafte Erscheinung betonte.

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Familienalltag mit Kindern von Kim Kardashian

Neben North West waren auch die jüngeren Kinder Saints (10), Chicagos (8) und Psalms West (7) bei der Modepremiere anwesend. Alle vier Kinder stammen aus der ersten Ehe von Kanye West mit der Reality-TV-Privatdozentin Kim Kardashian. West selbst hat die Bedeutung seiner Rolle als Vater wiederholt in den Vordergrund gestellt. Nach der Geburt seiner Kinder betonte er stets, er habe nun "besondere Menschen, für die ich lebe". Auf den zahlreichen Fotos des Events wirkte die Familie vereint und stolz. North West, die selbst auch als Musikerin auftritt, sorgte mit ihren sogenannten Grillz - metallischen Aufsteckkappen für die Zähne - für additional Aha-Momente. Dieses detailreiche Accessoire ließ sogar ihre jüngere Schwester Chicago grinsen.

Kim Kardashian über Patchwork-Dynamik und Gesundheit

Der familiäre Hintergrund ist komplex, da die Eltern der vier Kinder seit März 2022 nicht mehr verheiratet sind. Ihre Ehe bestand von Mai 2014 bis März 2022. Die Trennung war unter anderem auf die bipolare Störung von Kanye West sowie auf dessen unberechenbares Verhalten zurückzuführen. In seiner neuen autorisierten Biografie "Citizen Kim" beschreibt Kim Kardashian die aktuelle Situation als "ziemlich reibungslos". Ein wesentlicher Faktor für dieses reibungslose Zusammenspiel sei, dass wichtige Absprachen zwischen den Eltern häufig über ihre aktuelle Ehefrau Bianca Censori laufen. Dies zeigt, wie sehr Bianca Censori in die familiäre und geschäftliche Struktur integriert ist.

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Ende der Adidas-Partnerschaft und Kontroversen

Das Comeback der Marke Yeezy steht in einem deutlichen Kontrast zu den wirtschaftlichen und öffentlichen Verlusten der Vergangenheit. Nach antisemitischen Äußerungen von Kanye West beendete der Sportartikelkonzern Adidas im Jahr 2022 die extrem erfolgreiche Partnerschaft. Auch andere große Marken wie Gap und Balenciaga trennten sich von dem Designer. Die Kontroversen hielten an, als Kanye West im Jahr 2025 über seine eigene Website ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz verkaufte. Diese Ereignisse haben den Ruf der Marke nachhaltig beschädigt und die Rückkehr auf den Markt zu einer Herausforderung gemacht.

Entschuldigung im Wall Street Journal 2026

Um das Vertrauen zurückzugewinnen, unternahm Kanye West im Januar 2026 einen offiziellen Schritt zur Versöhnung. In einer ganzseitigen Anzeige in der "Wall Street Journal" entschuldigte sich der Musiker öffentlich. Er erklärte darin, dass er seine früheren Taten zutiefst bereue. Wichtig dabei war seine Aussage, dass seine psychische Erkrankung sein Verhalten nicht entschuldige. Diese klare Distanzierung von der eigenen Krankheit als Ausrede soll der Marke Yeezy helfen, sich neu zu positionieren. Der Weg zurück an die Spitze der Modewelt bleibt dennoch ein langer Prozess, der nun mit der Launch-Show im Droam 1 begonnen hat.