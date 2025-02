Kanye Wests Turbulente Beziehung mit Bianca Censori: Trennung und Skandale

Die Ehe von Kanye West und Bianca Censori steht nach einem turbulenten Grammy-Auftritt und antisemitischen Äußerungen in den Schlagzeilen. Gerüchte über eine Trennung breiten sich, während West erneut für Kontroversen sorgt.

Selten hat ein Auftritt bei den Grammy s so viel Aufmerksamkeit erregt: Am 4. Februar präsentierte sich die Ehefrau von Kanye West , Bianca Censori, auf dem roten Teppich der Musikpreisverleihung in einem durchsichtigen Kleid. Die Welt spekuliert seither über die Hintergründe: Hat ihr Ehemann sie dazu gezwungen? Wollte er sie zur Schau stellen? Zumindest soll es seine Idee gewesen sein. Fest steht jedenfalls: Censori macht nicht zum ersten Mal mit gewagten Outfits von sich reden.

Ob das ganze nur ein Promo-Stunt ist, der auf dem Mist ihres Mannes gewachsen ist oder sie ihren Körper einfach gern der Öffentlichkeit präsentiert - ganz werden wir das wohl nie erfahren, doch die jüngsten Trennungsgerüchte nähren dieses Narrativ. Aber was ist an den Scheidungsgerüchten zwischen Kanye West und Bianca Censori, die man zurzeit überall in der Klatschpresse lesen kann? Zumindest behaupten das 'The Daily Mail' und 'TMZ': Den Berichten zufolge sollen sich der 47-jährige Rapper und die 30-jährige Architektie, Angestellte und Frau von Kanye West sich getrennt haben. Sogar Scheidungsanwälte seien laut 'TMZ' bereits 11 Tage nach dem fragwürdigen Grammy-Auftritt eingeschaltet. Das Magazin beruft sich dabei auf eine interne Quelle. Zumindest sei nach der Preisverleihung, die die Boulevardpresse in Atem hielt, bei dem Paar noch Liebe in der Luft gewesen. Laut 'TMZ' habe man sie knutschend bei einer Aftershowparty gesehen. West und Censori sind seit 2022 ein paar - sie gaben ihre Beziehung rund einen Monat nach der Trennung von West und Kim Kardashian bekannt. Kurz darauf soll eine geheime Hochzeit gefolgt sein, berichtet die 'Glamour'. Nur drei Tage nach dem Grammy-Gate fiel West - wieder einmal - durch antisemitische Entgleisungen auf: Am 7. Februar 2025 bezeichnete sich der Rapper als Nazi und behauptete, 'Hitler war sooooo frech', neben anderen beleidigenden Aussagen auf X (vormals Twitter). Er schrieb unter anderem, dass er sich 'niemals' für seine Kommentare über Juden entschuldigen werde, zitiert der 'Stern' den Beitrag, der zwischenzeitlich nicht mehr auffindbar war, denn Kanye Wests X-Profil ist offenbar deaktiviert - genauso wie die Website, auf der der Rapper vor wenigen Tagen ausschließlich Hakenkreuz-Shirts verkauft hatte. Erst vor wenigen Monaten sorgte er für Schlagzeilen, in dem er sich mit dem T-Shirt der norwegischen Black-Metal-Band Burzum, gegründet von dem norwegischen Neonazi und Mörder Varg Vikernes. Die Trennungsgerüchte sind aktuell offiziell weder bestätigt noch dementiert - doch angesichts der jüngsten Ereignisse würden wohl viele eine Trennung von Kanye West mehr als gut nachvollziehen können





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KANYE WEST BIANCA CENSORI GRAMMY TRENNUNG SKANDAL ANTISEMITISMUS

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gerüchte um Trennung von Kanye West und Bianca Censori: Vertreter dementiert!Nach Berichten über eine angebliche Trennung und eine womöglich bevorstehende Scheidung von Kanye West und Bianca Censori hat der Rapper einen Vertreter die Gerüchte dementiert. Milo Yiannopoulos, langjähriger Vertreter des Paares, behauptete, dass West und Censori in Los Angeles seien, um den Valentinstag zusammen zu verbringen. Er kritisierte die Boulevardpresse für die wiederholten falschen Meldungen über ihre Beziehung.

Weiterlesen »

Bianca Censori soll „genug” haben: Trennung von Kanye West?Die Schlagzeilen um Kanye West und Ehefrau Bianca Censori reißen nicht ab. Nach dem Nackt-Skandal bei den Grammys und die antisemitischen Äußerungen des Rappers in den sozialen Medien sind nun Gerüchte um eine angebliche Scheidung der beiden im Umlauf.

Weiterlesen »

Gerüchte über Trennung von Kanye West und Bianca Censori dementiertDer Sprecher von Kanye West und Bianca Censori dementierte am Donnerstag die Gerüchte über eine Trennung des Paares. Laut Milo Yiannopoulos, dem Sprecher des Musikers, verbringen Ye und Bianca den Valentinstag zusammen in Los Angeles. Yiannopoulos kritisierte die Boulevardpresse für die wiederholten falschen Berichte über die Beziehung des Paares.

Weiterlesen »

Bianca Censori sorgt mit Nackt-Auftritt für Schlagzeilen: Wer ist die Frau von Rapper Kanye West?Mit ihren freizügigen Looks, wie jetzt bei den Grammys, sorgt Bianca Censori immer wieder für Schlagzeilen. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass sie Architektur studierte und dabei war, die Karriereleiter immer weiter aufzusteigen?

Weiterlesen »

Kanye Wests Nacktauftritt mit Bianca Censori: Grenzen der Freiheit überschritten?Kanye Wests Auftritt mit seiner Frau Bianca Censori bei den Grammy Awards 2025 sorgte für viel Aufsehen. Ihr freizügiger Auftritt löste eine Debatte über die Grenzen der persönlichen Freiheit und die Rechte anderer aus.

Weiterlesen »

Kanye West: Grammy-Outfit von Bianca Censori kann nachgekauft werdenKanye West gibt einen Hinweis mit seinem neuesten Instagram-Post.

Weiterlesen »