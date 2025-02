Kanye Wests X-Account nach Antisemitismus-Äußerungen gesperrt

Der Rapper Kanye West ist auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter) nicht mehr erreichbar. Sein Account wurde offenbar nach erneuten antisemitischen Äußerungen und Hassrede gesperrt oder deaktiviert.

Kanye West (47), der seit Jahren mit umstrittenen und verstörenden Äußerungen für Aufsehen sorgt, ist auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter ) nicht mehr erreichbar. Der Account des Rappers und Ex-Mannes von Kim Kardashian (44) ist aktuell gesperrt oder deaktiviert. West war in den letzten Tagen erneut mit antisemitischen Äußerungen und Hassrede negativ in Erscheinung getreten, erklärte beispielsweise, dass er sich „niemals“ für seine Kommentare über Juden entschuldigen werde.

Stunden zuvor hatte er noch mitgeteilt, dass er sich von X abmeldet. „Ich melde mich bei Twitter ab. Ich bin Elon dankbar, dass er mir erlaubt hat, mich abzureagieren. Es war sehr kathartisch, die Welt als Resonanzboden zu nutzen“, so der 47-Jährige.US-Medien berichten, dass die Plattform X möglicherweise in das Löschen oder Deaktivieren des Accounts einggriffen hat. Unklar ist jedoch, ob West selbst diesen Schritt ergriffen hat. Marken wie Adidas beendeten im Jahr 2022 die Zusammenarbeit mit West aufgrund seiner wiederholten schockierenden Äußerungen. Der Schwimmer Michael Phelps wandte sich direkt an Elon Musk und schrieb: „Wir können einen gestörten Fanatiker nicht davon abhalten, hasserfüllte, ignorante Galle zu spucken, aber wir können aufhören, ihm ein Megaphon zu geben, Mr. Musk. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die Tatsache, dass er sich als Nazi identifiziert (was impliziert, dass er alle marginalisierten Gemeinschaften, einschließlich seiner eigenen, ausrotten will) oder die Tatsache, dass es nicht genügend Empörung gibt, um ihn von allen sozialen Medien zu entfernen und zu verbannen. Schweigen ist Mittäterschaft.“Wests Account auf der Plattform war bereits zuvor vorübergehend gesperrt worden





Kanye West Twitter Antisemitismus Hassrede Account Gesperrt

