Kanzler Friedrich Merz äußert sich besorgt über Konflikt zwischen Israel und Libanon

Kanzler Friedrich Merz äußert sich besorgt über eine mögliche weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Libanon. Er ruft zur Mäßigung auf und betont, dass Israel nicht zum Konflikttreiber werden darf, sondern eine aktive Rolle einnehmen muss, um den Konflikt zu beenden.

Kanzler Friedrich Merz äußert sich besorgt über eine mögliche weitere Eskalation des Konflikt s zwischen Israel und dem Libanon . Er ruft zur Mäßigung auf und betont, dass Israel nicht zum Konflikt treiber werden darf, sondern eine aktive Rolle einnehmen muss, um den Konflikt zu beenden.

Merz äußert sich auch optimistisch über die Erfolgsaussichten der Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, die für den weltweiten Öl- und Gashandel und damit die Energieversorgung wichtige Straße von Hormus werde demnächst wieder frei befahrbar sein. Die USA und der Iran wollen am Freitag ein Abkommen unterzeichnen, das den Krieg beenden soll. Die Lage für die Weltwirtschaft wird sich damit vermutlich verbessern - die der Menschen im Iran jedoch nicht, wie Journalist Bamdad Esmaili erklärt.

Laut einem Bericht der israelischen Zeitung 'Times of Israel' sind bei Explosionen im Südlibanon fünf israelische Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Explosionen seien von Drohnen der Hisbollah ausgelöst worden, von denen eine neben einem israelischen Panzer eingeschlagen sei, hieß es. Trotz eines Rahmenabkommens der USA und des Irans über ein Kriegsende an allen Fronten läuft der Krieg im Libanon weiter.

Dabei wurden bei einem israelischen Luftangriff im Raum der Stadt Nabatäa am Dienstag mindestens vier Menschen getötet, wie die Staatsagentur NNA berichtete. Einige örtliche Medien berichteten von mindestens sechs Todesopfern. Israels rechtsextremer Polizeiminister Ittamar Ben-Gvir hatte Anfang der Woche gesagt, dass Israel trotz des Abkommens nicht damit aufhören dürfe, Häuser im Süden des Libanon zu zerstören. US-Präsident Donald Trump erteilt einer finanziellen Beteiligung der USA an dem geplanten milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau des Iran eine Absage.

'Wir investieren nicht, wir stellen nicht einmal zehn Cent bereit', sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person hatte der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass im Rahmen eines geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes vorgesehen sei. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei zugesagt, hieß es. Der Fonds solle beiden Seiten einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, ein endgültiges Abkommen zu schließen.

Der geplante 'Fonds für Wiederaufbau und Entwicklung' ist dem Insider zufolge ein rein privates Investitionsinstrument ohne staatliche Gelder oder Zuschüsse. Unternehmen aus den USA, Südkorea, Japan, Singapur, Malaysia, den Golfstaaten, Südamerika und Afrika haben demnach Zusagen gemacht. Bundesaußenminister Johann Wadephul hält eine Entscheidung über eine Beteiligung der Bundeswehr an der Sicherung der Straße von Hormus wegen anhaltender Unklarheit über die Voraussetzungen für verfrüht.

Bedingung für ein entsprechendes Bundeswehrmandat sei, dass die Bundesregierung über den Inhalt der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs unterrichtet werde. Dies bedeute, 'dass ich nicht nur aus Pressemitteilungen, sondern ganz offiziell die 14 Punkte von den USA und Iran kennen möchte', sagt Wadephul.

'Ich möchte wissen, was der Inhalt ist - und Deutschland muss wissen, ob eine derartige Mission dort in diesem Seegebiet möglich ist', so der Bundesaußenminister. 'Das heißt, dass die Anrainerstaaten dazu ihr Einverständnis geben. Dazu gibt es bisher mindestens Unklarheit, von iranischer Seite sogar ablehnende Worte.

' Israelische Siedler haben im Westjordanland laut palästinensischen Angaben zwei Moscheen angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. Der Bürgermeister des Dorfes Dschildschilija, Osama Abdullah, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Siedler hätten in der Nacht Feuer im Waschraum der Moschee gelegt, das Gotteshaus selbst beschädigt und feindliche Slogans auf die Wände geschmiert. Der palästinensische Zivilschutz konnte den Brand nach eigenen Angaben mit Hilfe von Dorfbewohnern löschen. AFP-Journalisten sahen vor Ort Brandspuren und Spuren von Vandalismus





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