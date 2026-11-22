Friedrich Merz erklärt seine Entscheidungen zur Schuldenbremse und zur Verteidigungspolitik. Er setzt auf Tempo und warnt vor zu hohen Erwartungen an den Beginn der Amtszeit.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat in der am Sonntag auf Sat.1 ausgestrahlten Sendung "Frag mal den Kanzler" kritische Fragen von Schülerinnen und Schülern beantwortet. Dabei versuchte er, die Erwartungen an den Start der neuen Legislaturperiode zu managen, indem er vorschlug, diese anfangs etwas zu dämpfen. Er betonte gleichzeitig, dass die Regierung schneller entscheiden wolle, um die Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Diese klare Kommunikation zielte darauf ab, Transparenz über den politischen Kurs der neuen Koalition aus CDU und SPD zu schaffen.

Politik muss nicht immer beliebt sein

Als Friedrich Merz angesprochen wurde, ob es ihn schade finde, dass er derzeit eine niedrige Beliebtheit in den Umfragen aufweise, zog er eine klare Grenze zwischen populärer Politik und verantwortungsvollem Regieren. Er erklärte, dass man in der Politik nicht alles richtig mache, wenn man nur darauf aus sei, beliebt zu sein. Stattdessen müsse man Entscheidungen treffen, die nicht sofort auf breite Zustimmung stoßen. Seine Arbeit orientiere sich ausschließlich an seinem besten Wissen und Gewissen sowie daran, was er für sachlich richtig halte. Er werfe einen Blick auf die Umfragen, aber nur im Hinblick auf das langfristige Ergebnis, nicht täglich.

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Notwendigkeit der Verteidigungsausgaben

Zu den kontrovers diskutierten Lockerungen der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben nahm Friedrich Merz Bezug auf seine Überlegungsprozesse. Er gab an, lange über die Tragweite dieser Entscheidung nachgedacht zu haben. Ein entscheidender Wendepunkt sei der Besuch des ukrainischen Präsidenten im Februar 2025 gewesen. Nach diesem Treffen sei ihm klar geworden, dass Europa und Deutschland viel mehr in die eigene Verteidigung investieren müssten. Da die erforderliche "Riesenkraftanstrengung" mit dem bisher verfügbaren Geld nicht zu bewältigen gewesen sei, habe er die Entscheidung zur Lockerung der Schuldenbremse als richtig erachtet.

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Warnung vor einem NATO-Zusammenbruch

Friedrich Merz warnte eindringlich davor, was passiert wäre, wenn man an der strikten Auslegung der Schuldenbremse festgehalten hätte. Er argumentierte, dass ohne die notwendigen finanziellen Mittel im vergangenen Jahr die NATO auseinandergebrochen wäre. Als Bundeskanzler habe er diese Entwicklung nicht verantworten wollen. Diese Aussage unterstreicht die geopolitische Dimension seiner haushaltspolitischen Entscheidungen. Er sieht die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit als essenziell für den Fortbestand der europäischen Sicherheitsarchitektur an. Die Entscheidung diene also nicht nur nationalen, sondern vor allem kollektiven sicherheitspolitischen Interessen.

Ausblick bis zur nächsten Bundestagswahl

Trotz der aktuellen harten Arbeit und der notwendigen schmerzhaften Entscheidungen zeigt sich Friedrich Merz optimistisch für die Zukunft. Er ist der Überzeugung, dass bis zur nächsten Bundestagswahl deutlich sichtbar sein wird, was in Deutschland besser geworden ist. Dieser positive Ausblick soll auch dazu führen, dass die Umfragewerte wieder steigen werden. Er vertraut darauf, dass die Bevölkerung die notwendigen Reformen und Investitionen langfristig wertschätzen wird. Die aktuelle Phase sei eine notwendige Übergangszeit, die Geduld und Vertrauen in die Strategie der Koalition erfordere. Der Fokus liegt darauf, die Ergebnisse der harten Arbeit sichtbar zu machen, anstatt sich kurzfristiger Beliebtheitswerte zu bedienen.