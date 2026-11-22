Friedrich Merz rechtfertigt die Lockerung der Schuldenbremse für die Verteidigung und warnt vor zu hohen Erwartungen. Der Kanzler betont die Notwendigkeit schneller Entscheidungen.

Friedrich Merz hat während des Formats Frag mal den Kanzler auf Sat.1 klare Worte zur aktuellen politischen Lage gefunden. Der Bundeskanzler erklärte, dass es sinnvoll sei, die Erwartungen der Bevölkerung zu Beginn der Wahlperiode moderat zu halten. Er betonte zudem, dass er die politische Entscheidungsfindung beschleunigen wolle, um schneller zu Ergebnissen zu kommen.

Strategische Erwartungen an die Koalition

Merz verwies darauf, dass mit der SPD ein guter Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde. Er sehe es als Teil seiner Aufgabe an, die Geschwindigkeit der Politik zu erhöhen. Ziel ist es, die Bürger schneller über wichtige Beschlüsse zu informieren und Umsetzungen voranzutreiben. Diese Strategie soll Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierung stärken.

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Umgang mit Umfragen und Beliebtheit

Auf die Frage, ob es schade sei, dass er politisch nicht überall beliebt sei, antwortete der Kanzler klar. Er sei nicht in der Politik, um nur beliebt zu sein, sondern um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese seien nicht immer sofort positiv aufgenommen. Merz arbeite nach bestem Wissen und Gewissen und orientiere sich an der sachlichen Richtigkeit, nicht an täglichen Umfragezahlen.

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Begründung der Schuldenbremse Lockerung

Der Bundeskanzler rechtfertigte die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben mit der Sicherheitslage. Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten im Februar 2025 sei deutlich geworden, dass Europa und Deutschland mehr zur eigenen Verteidigung beitragen müssen. Eine solche Riesenkraftanstrengung sei mit dem vorhandenen Budget nicht machbar gewesen.

NATO und internationale Verantwortung

Merz betonte, dass die Entscheidung zur Schuldenbremse-Änderung richtig gewesen sei. Ohne diese Schritte wäre die NATO im vergangenen Jahr auseinandergebrochen. Er habe diese Entwicklung nicht verantworten wollen. Bis zur nächsten Bundestagswahl hoffe er, dass Fortschritte sichtbar sein werden. Dann sollten auch die Umfragewerte wieder besser aussehen.