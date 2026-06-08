Kanzler Merz beendet deutsch-französische FCAS-Kooperation

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Zusammenarbeit mit Frankreich beim Kampfjetprojekt FCAS eingestellt. Grund sind unüberbrückbare Differenzen zwischen Airbus und Dassault. Nun sollen nationale Varianten entstehen.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Das milliardenschwere Gemeinschaftsprojekt Future Combat Air System ( FCAS ) zwischen Deutschland und Frankreich wird eingestellt. Wie das Handelsblatt berichtet, habe Merz dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mitgeteilt, dass der Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeugs nicht fortgesetzt werde.

Damit ist die jahrelange Hängepartie um eines der ambitioniertesten Rüstungsprogramme Europas endgültig beendet. Ursprünglich sollten Deutschland, Frankreich und Spanien gemeinsam ein vernetztes Luftkampfsystem der nächsten Generation entwickeln, das ab den 2040er-Jahren einsatzbereit sein sollte. Doch das Projekt war von Anfang an von erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Staaten und den Industriepartnern begleitet. Der Hauptgrund für das endgültige Scheitern liegt in den unüberbrückbaren Differenzen zwischen den beiden führenden Rüstungskonzernen: Airbus auf deutscher Seite und Dassault Aviation auf französischer Seite.

Dassault hatte bis zuletzt die Führungsrolle bei dem Projekt beansprucht, während Airbus nicht bereit war, als Juniorpartner zu agieren. Diese Verteilung der Verantwortlichkeiten führte immer wieder zu Verzögerungen und Streitigkeiten über Technologien, Zuständigkeiten und die Auftragsvergabe. Regierungsintern galt das Projekt bereits seit längerem als gescheitert, doch Merz zögerte mit der offiziellen Verkündung.

Die Entscheidung kurz vor dem Start der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) in Berlin ist kein Zufall: Die Bundesregierung möchte damit Aufbruchsstimmung erzeugen und ihren Anspruch als führende Luftfahrtnation in Europa unterstreichen. Der neue Weg sieht nun vor, dass Dassault den französischen Kampfjet der nächsten Generation eigenständig entwickelt, während Airbus eine deutsche Variante bauen wird - vermutlich in Kooperation mit Spanien. Als möglicher neuer Partner kommt der schwedische Rüstungskonzern Saab ins Spiel, der aus Berliner Sicht deutlich kooperativer gilt als die Franzosen.

Die Entscheidung von Kanzler Merz markiert eine Zäsur in der deutsch-französischen Rüstungskooperation. Auch wenn die Partnerschaft zwischen beiden Ländern in vielen Bereichen weiterhin eng ist, zeigt dieser Schritt, dass nationale Interessen und industriepolitische Ambitionen oft schwer miteinander vereinbar sind. Die europäische Verteidigungsindustrie steht damit vor neuen Herausforderungen: Anstatt eines gemeinsamen Systems wird es nun zwei parallele Entwicklungen geben, die möglicherweise die langfristige Interoperabilität der Streitkräfte beeinträchtigen könnten. Die Zukunft des Kampfflugzeugbaus in Europa ist damit offener denn je





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