Kanzler Merz bei Katholikentag: Diplomatische Verwerfungen zu vermeiden

Friedrich Merz, Bundeskanzler der CDU, wird heute bei dem Katholikentag in Würzburg mit jungen Menschen diskutieren. Dabei könnte es internationale Folgen geben, da er bereits in einem früheren Gespräch mit Blick auf die USA gesagt hatte, "da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung". US-Präsident Donald Trump hat daraufhin gewütet und angekündigt, mehr als 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Merz muss heute besonders auf diplomatische Verwerfungen achten.

Wenn Friedrich Merz (70, CDU) auf Jugendliche trifft, kann das weitreichende internationale Folgen haben. Heute ist wieder so ein Tag. Der Kanzler stellt sich beim Katholikentag in Würzburg den Fragen junger Menschen (BILD zeigt die Diskussion ab 11 Uhr live).

Begleitet wird die Debatte von einer Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam für eine Zukunft ohne Merz & Menschenfeindlichkeit", zu der sich nach Angaben der Stadt etwa 800 Teilnehmer angesagt haben. Rückblick: Merz hatte Ende April an einer Schule in NRW mit Blick auf die USA gesagt, "da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung". Der Bundeskanzler sagte zudem, "die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie". Die Folge: US-Präsident Donald Trump (79) wütete gegen Merz und Deutschland.

"Er weiß nicht, wovon er spricht", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es sei kein Wunder, "dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht". Wenige Tage später erklärte der US-Präsident, mehr als 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Merz dürfte also heute besonders darauf achten, diplomatische Verwerfungen zu vermeiden.

Der Deutsche Katholikentag ist mittlerweile weit mehr als eine reine Kirchen-Veranstaltung. Den bis zu 60.000 Gästen werden Musik, Kunst, Diskussionsrunden, Gottesdienste und spirituelle Events angeboten. Podiumsdiskussionen wie "Zwischen Abschreckung und Diplomatie. Wie erreichen wir Frieden?

" oder "Wem gehört der Himmel? Star Wars ist keine Fiktion mehr" sollen auch Menschen ohne Konfession anlocken. Weitere Themen sind sexuelle Gewalt in der Kirche, die AfD und die Spaltung der Gesellschaft





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