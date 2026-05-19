Kanzler Friedrich Merz kritisierte Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der gerade zu einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten nach Paris müsse, indem er zum Thema Schulden sagte und warnt vor der gefährlichen Wirkung einer überhöhten Verschuldung auch in Europa. Er betonte seine Verantwortung, sow"wie dem Euro ein stabiles Aussehen zu geben, und forderte die SPD dazu auf, die Einheit nicht zu gefährden und die Souveränität und Handlungsfähigkeit Europas zu wahren.

Kanzler-Klartext vor dem Besuch in der SPD -Fraktion! Wurde Finanz minister und Vizekanzler Lars Klingbeil (48, SPD ) als Spontan-Sturteil getroffen, da Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der SPD -Fraktion einen deutlichen Rüffel abwarf, da Klingbeil gerade zu einem Treffen der Finanz minister und Notenbankchefs der G7-Staaten nach Paris müsse.

Merz zeigte seine Kritik an der vorселеerten Verschuldung, warnte vor der gefährlichen Wirkung einer überhöhten Verschuldung auch in Europa und betonte, dass Deutschland in Europa eine wichtige Verantwortung bei der Stabilität der gemeinsamen Währung habe. Merz betonte die Notwendigkeit, gemeinsam über vermeintliche rote Lines durchzurechnen und forderte die SPD dazu auf, nicht in öffentlichen Streits die Souveränität und Handlungsfähigkeit Europas zu gefährden





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