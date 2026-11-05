Kanzler Merz lässt COP31 fallen, Fridays for Future protestieren

Friedrich Merz verzichtet auf die COP31. Klimaabteilungen und NGOs sehen einen Bruch der Verantwortung. Proteste im Regierungsviertel und weitere Demonstrationen angekündigt.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz nimmt voraussichtlich nicht an der diesjährigen Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei teil. Die Absage erfolgte am Abend vor Ort, wobei Kanzleramt-Quellen von anderweitigen Verpflichtungen sprachen. Dieses Fehlen führte sofort zu scharfer Kritik und Protesten der Klimabewegung in Berlin.

Proteste im Berliner Regierungsviertel

Gleich nach Bekanntwerden der Absage versammelten sich Aktivisten von Fridays for Future im Berliner Regierungsviertel. Die Demonstranten projizierten große Bilder des CDU-Vorsitzenden auf die Fassade eines Bundestagsgebäudes. Dazu kamen deutliche Parolen wie "Merzloser Klimagipfel" und die Botschaft "Wir zeigen Merz, was Zukunft ist".

Also read Friedrich Merz reist nicht zur Klimakonferenz: Grüne kritisieren Kanzler als »Enttäuschung in Sachen Klimaschutz«

Die Aktivistinnen und Aktivisten äußerten ihren Unmut mit klaren Worten. Man fühle sich vom Staat im Stich gelassen, so die Stimmung unter den Teilnehmern. Trotzdem sei die Bewegung entschlossen, ihren Kampf für den Klimaschutz fortzusetzen. Der Verzicht auf die Teilnahme werde als Zeichen gewertet, dass die Zukunft der jungen Generation dem Kanzler egal sei.

Luisa Neubauer kritisiert Tabubruch

Luisa Neubauer von der Klimabewegung sprach sich bereits am Vortag deutlich aus. Sie nannte das Fernbleiben des CDU-Chefs einen absoluten Tabubruch. Besonders in einem Jahr, das von Rekordhitze und zahlreichen weiteren Klimakatastrophen in Europa geprägt war, sei dies kaum verständlich. Die globale Aufmerksamkeit auf Antalya sei in diesem Kontext unverzichtbar.

Advertisement

Regierungssprecher in Berlin hielten sich bei der Begründung zurück. Man nannte keine genauen Gründe für die Absage Merz. Stattdessen verwies man auf unterschiedliche Interessen und Terminlagen. Dies wurde von den Kritikern jedoch als Ausrede abgetan, die die Dringlichkeit des Themas verharmlose. Die Sorge um das Klima werde damit nicht ernst genommen, so der Vorwurf der Bewegung.

Ablauf der COP31 in Antalya

Ab Montag beginnen in Antalya die Beratungen der COP31. Fast 200 Staaten werden in einer zweiwöchigen Konferenz diskutieren. Im Mittelpunkt stehen Fragen zur Eindämmung der Erderwärmung und zur Unterstützung armer Länder. Die internationale Gemeinschaft erwartet Zehntausende Diplomaten, Medienvertreter und Lobbyisten vor Ort.

Die Weltklimakonferenz gilt als zentraler Ort für diplomatische Absprachen. Ohne die Teilnahme der deutschen Regierung fehlt ein wichtiges Gewicht in den Verhandlungen. Die Erwartungshaltung an die großen Industrienationen ist hoch, da sie historisch gesehen viel zum Klimawandel beigetragen haben. Die Verhandlungen sollen konkret über Hilfsmechanismen und Minderungsziele sprechen.

Weitere Demonstrationen in Deutschland

Für den 13. November hat die Initiative bereits weitere Proteste angekündigt. Über 70 Orte in ganz Deutschland sind für die Aktionen vorgesehen. Dies zeigt die breite Streuung der Unzufriedenheit mit der politischen Linie. Die Bewegung möchte damit signalisieren, dass sie nicht nachlässt.

Advertisement

Die lokalen Gruppen bereiten sich auf die großen Aufmärsche vor. Es wird erwartet, dass sich die Kritik an der Regierungspolitik intensiviert. Die Themen Klimaschutz und Generationengerechtigkeit stehen dabei im Vordergrund. Die Teilnehmer wollen ihre Forderungen direkt an die Entscheidungsträger in Berlin und auf internationaler Ebene herantragen.

Die politische Debatte um die Rolle Deutschlands wird sich dadurch weiter zuspitzen. Beobachter sehen eine Gefahr für das internationale Ansehen der Bundesregierung. Gleichzeitig stärkt der Protest den Zusammenhalt der Klimaschützer. Die Spannung zwischen Wirtschaft, Politik und Bürgerbewegung bleibt hoch in dieser Phase der Verhandlungen.