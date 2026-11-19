Friedrich Merz stellt bedingte Aufhebung von Sanktionen gegen Moskau in Aussicht. Die Koalition der Willigen bündelt 40 Nationen für Ukraine-Hilfe.

Das Berliner Kanzleramt wurde zum Zentrum der internationalen Diplomatie, als Bundeskanzler Friedrich Merz Vertreter aus vierzig Ländern empfing. Bei diesem historisch großen Gipfeltreffen bekräftigte die sogenannte Koalition der Willigen ihre anhaltende und entschlossene Unterstützung für die Ukraine. Im Mittelpunkt der Gespräche stand neben der militärischen und finanziellen Hilfe auch die strategische Abstimmung über die laufenden Verhandlungen zur Beendigung des Krieges. Merz nutzte die Plattform, um klare Signale an Moskau zu senden und die Einheit der europäischen und transatlantischen Partner zu demonstrieren.

Merz kündigt Sanktionslockerung als Verhandlungsanreiz an

Friedrich Merz hat Russland die schrittweise Aussetzung von Sanktionen in Aussicht gestellt, sofern Moskau sich zu konkreten Friedensverhandlungen und territorialen Zugeständnissen bereit erklärt. Als unverzichtbare Grundlage für alle territorialen Gespräche definierte der Bundeskanzler die sogenannte Kontaktlinie in der Ukraine. Er betonte, dass die Ukraine die Möglichkeit einer Westintegration behalten müsse, was im Gegenzug zur konditionierten Aufhebung der Sanktionen gegen Russland führen würde.

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Die Europäische Kommission hat zudem einen massiven finanziellen Unterstützungsrahmen für Kiew vorgestellt. Brüssel plant, der Ukraine insgesamt vierzigfünf Milliarden Euro als Kredit zur Verfügung zu stellen. Diese Summe soll aus zwei Hauptbeträgen bestehen: fünfundzwanzig Milliarden Euro sind explizit für den Ausbau der ukrainischen Verteidigungsindustrie vorgesehen, während zwanzig Milliarden Euro der Stabilisierung des ukrainischen Staatshaushalts dienen sollen.

Um diese beträchtliche Summe aufbringen zu können, plant die EU-Kommission, gemeinsame Schulden aufzunehmen. Die entsprechenden Zinskosten sollen nicht über den regulären EU-Haushalt finanziert werden, sondern durch einen separaten Sondertopf außerhalb der normalen Haushaltsplanung abgedeckt werden. Langfristig ist vorgesehen, die Rückzahlung der Kredite aus künftigen russischen Reparationszahlungen zu finanzieren, was die finanzielle Last von den bestehenden EU-Mitgliedstaaten entlasten soll.

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US-Unterhändler und europäische Partner stärken Bündnis

US-Unterhändler Jared Kushner bewertete das Treffen in Berlin als erfolgreichen diplomatischen Meilenstein. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump hob die Geschlossenheit und Stärke der europäischen Seite hervor, an der auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie der britische Regierungschef Andy Burnham maßgeblichen Anteil haben. Kushner betonte, dass die Teilnahme Europas an multilateralen Formaten entscheidend sei, um den Krieg dauerhaft zu beenden und Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Auch US-Unterhändler Steve Witkoff war als wichtiger Akteur vor Ort anwesend. Zusammen mit Kushner repräsentierte er die amerikanische Position, die sich klar auf die Koordination mit den europäischen Alliierten stützt. Die Präsenz beider Verhandlungsführer unterstreicht den Wunsch Washingtons, die europäischen Bemühungen zu unterstützen und eine einheitliche Front gegen die russische Aggression zu bilden.

Britischer Premierminister Andy Burnham kündigte an, die Hilfe für die Ukraine weiter aufzustocken. Er erklärte, die Koalition der Willigen sei sich so einig wie nie zuvor und wolle gemeinsam mitverhandeln, um eine stabile Friedensordnung zu gewährleisten. Burnham hoffte, dass diese klare Botschaft der Einheit überall auf der Welt gehört wird, um den Druck auf die russische Führung weiter zu erhöhen.

Baltische Staaten fordern mehr Solidarität im Energiesektor

Die baltischen Staaten haben die westlichen Partner zu einer Intensivierung der Unterstützung aufgefordert. Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda betonte, die Ukraine müsse mit allen Mitteln unterstützt werden, wobei er militärische und finanzielle Hilfe genauso nannte wie die dringend notwendige Unterstützung im Energiesektor. Er forderte mehr Solidarität innerhalb der Gruppe von rund vierzig Ländern, die der Ukraine Waffen, humanitäre Hilfe oder finanzielle Mittel zukommen lassen.

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Auch Lettlands Regierungschef Andris Kulbergs unterstrich die Notwendigkeit der europäischen Eintracht. Er verwies darauf, dass eine gemeinsame Anstrengung aller beteiligten Nationen entscheidend ist, um den Widerstand der Ukraine gegen die russische Invasion langfristig aufrechtzuerhalten. Die baltischen Länder, die selbst unmittelbare Bedrohungsszenarien erleben, spielen eine wichtige Rolle in der Koalition der Willigen.

Internationale Reaktionen auf Dreiergipfel und Eskalation

Bundeskanzler Friedrich Merz reagierte scharf auf die kürzlich stattfindenden Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatspräsident Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Merz bezeichnete diesen Dreiergipfel als reinen Bildtermin, der keine sicheren Friedensgarantien für Europa bringen könne. Er kritisierte explizit die Idee, dass direkte Verhandlungen zwischen den Großmächten ohne Einbindung der europäischen Koalition zu einer nachhaltigen Lösung führen könnten.

Während des Gipfeltreffens in Berlin gab es zudem einen direkten Kontakt zu Donald Trump. Teilnehmerkreisen zufolge rief Trump den US-Sondergesandten Jared Kushner an und hielt das Telefon ans Mikrofon, sodass die Anwesenden seine positive Einschätzung der Gespräche mit Putin und Xi hören konnten. Diese Szene unterstrich die komplexe Dynamik zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten.

Trotz der diplomatischen Fortschritte bleibt die militärische Lage angespannt. Wladimir Putin hat Vergeltung für die Angriffe auf die Krim-Brücke angekündigt, was die Gefahr weiterer Eskalationen erhöht. In Shenzhen bezeichnete der Kremlchef seinen Dreiergipfel als bedeutendes Ereignis, das auf die Suche nach für alle Seiten akzeptablen Sicherheitslösungen abzielt, ohne jedoch konkrete Zugeständnisse zu machen. Die Koalition der Willigen bleibt somit wachsam und verpflichtet, den Frieden durch Stärke und Einheit zu verteidigen.