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Kanzler Merz reagiert auf Streit mit Krebspatientin in Salzwedel mit Autogrammkarte

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Kanzler Merz reagiert auf Streit mit Krebspatientin in Salzwedel mit Autogrammkarte
KanzlerStreitAutogrammkarte
📆10/06/2026 18:29:00
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Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler, kam in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) Ende April in einen Streit mit einer Frau, die an Hautkrebs erkrankt war, und löste landesweite Kritik durch seinen harten Umgangston aus. Das Kanzleramt reagierte nun mit einer Autogrammkarte, in der er ihr alles Gute wünscht und betont, dass sie Zuversicht und Kraft hat.

Der Kanzler , Friedrich Merz (CDU), kam in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) Ende April in einen Streit mit einer Frau, die an Hautkrebs erkrankt war, und löste landesweite Kritik durch seinen harten Umgangston aus.

Das Kanzleramt reagierte nun mit einer Autogrammkarte, in der er ihr alles Gute wünscht und betont, dass sie Zuversicht und Kraft hat. Die Frau, Silvia Dronsch aus Suhlendorf, erhielt die Karte mit persönlicher Widmung des Kanzlers. Sie kämpft weiterhin für Krebspatienten und gegen die finanziellen Auswirkungen der langen Krankheit. Der Kanzler selbst wies die Vorwürfe entschieden zurück und betonte, dass er die Bezüge der Mitglieder der Bundesregierung nie erhöhen lassen hat

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