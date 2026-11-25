Bundeskanzler Friedrich Merz rechtfertigt im Bundestag die Schuldenpolitik und Verteidigungsausgaben. Die AfD wirft der Regierung Verarmung vor.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitagmorgen im Deutschen Bundestag vor der Generaldebatte über den Etat des Kanzleramts eine umfassende Verteidigung seiner Regierungspolitik eingereicht. Ab neun Uhr diskutierten die Abgeordneten aller Parteien über die aktuellen Maßnahmen, wobei sich die Sitzung erwartungsgemäß zu einer großen Abrechnung mit der gesamten aktuellen Politik entwickelte. Merz nutzte die Gelegenheit, um die Notwendigkeit der beschlossenen Schuldenaufnahmen für Verteidigung und Infrastruktur zu begründen und zugleich vor den Konsequenzen weiterer Finanzlücken zu warnen.

Verteidigung der Schuldenpolitik und Finanzlage

Der 71-jährige Kanzler betonte, dass Deutschland gegenwärtig in einer tiefen Anpassungskrise stehe, wie er unter Berufung auf den ehemaligen Finanzminister Peer Steinbrück aus der SPD festhielt. Merz erklärte, dass Versäumnisse in der Vergangenheit nur durch die Aufnahme von Schulden aufgeholt werden konnten, was insbesondere für die Infrastruktur etwa Straßen und Brücken sowie für den Klimaschutz gelte. Er gab zu, dass der Prozess zur Aufstellung des Haushaltsplans nicht den Schönheitspreis verdient habe, sei aber im Rahmen der repräsentativen, föderalen und gewaltengeteilten Ordnung notwendig gewesen.

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Kritisch wies der Kanzler darauf hin, dass die notwendigen Sonderschulden die finanziellen Spielräume der Regierung in den kommenden Jahren erheblich einschränken. Viele Bürger würden diese Entwicklung noch nicht wirklich wahrhaben wollen. Merz forderte, dass die Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur eigentlich vollständig in den normalen Haushalt gehören, da es sich um Kernaufgaben des Staates handelt. Er warnte davor, dass ohne eine Kursänderung in einigen Jahren alle Einnahmen des Bundes für Soziales, Zinsen und Verteidigung aufgebraucht sein würden.

Außenpolitische Lage und Bedrohung durch Russland

Einen zentralen Bestandteil seiner Argumentation bildete die geopolitische Lage, insbesondere die Bedrohung durch Russland. Merz betonte, dass Russland genau wisse, was es wolle, und dass dessen Ziele über die Ukraine hinausgehen. Er listete verschiedene Eskalationsstufen auf, darunter im baltischen Raum, in Polen, am Schwarzen Meer und im Weltraum. Zudem sehe er eine massive Eskalation in Deutschland, die mit Menschenopfern einhergehe.

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Der Kanzler erklärte, dass Europa Russland im doppelten Sinne des Wortes die Grenzen aufzeigen müsse. Er verwies darauf, dass Deutschland heute wehrhafter sei als in den vergangenen Jahrzehnten. Merz kritisierte auch das Thema der sozialen Gerechtigkeit und sagte, es gebe keinen Taschenrechner, der absolute Gerechtigkeit vorrechnen könne. Er appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, keine Konkurrenten im Abgreifen von Vorteilen zu sein, sondern eine Gemeinschaft der Gutwilligen zu bilden, da das Geld nicht mehr für alles reiche.

Kritik der AfD und Oppositionsreaktionen

Die AfD, als größte Oppositionsfraktion eröffnet die Debatte, kritisierte den Kurs der Regierung scharf. Der AfD-Chef Tino Chrupalla erklärte, dieser Bundeshaushalt besiegle die weitere Verarmung der Bürger und die Deindustrialisierung des Landes. Er forderte die Regierung auf, die Blockade des Landes zu beenden, da ein Weiter-so nicht mehr möglich sei. Chrupalla wandte sich gegen die als zu langsam empfundene Reformpolitik und sprach von einer notwendigen Umkehr.

Merz musste sich nicht nur gegenüber der Opposition, sondern auch mit Kritikern in den eigenen Reihen auseinandersetzen. Er betonte, dass die Suche nach dem richtigen Kompromiss Reformen oft verzögere, dies aber notwendig sei. Die Richtung der Politik stimme jedoch. Er wies den Vorwurf der sozialen Kälte oder des sozialen Kahlschlags zurück und argumentierte, dass die aktuellen Maßnahmen genau dem Gegenteil dienten. Der Bundestag soll den Etat am Freitag offiziell beschließen, nachdem die intensive Diskussion durch die Generaldebatte vorangetrieben wurde.