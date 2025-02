Kanzlerduell: Union, Grüne und SPD gegen AfD

Im Kanzlerduell diskutierten die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne), Friedrich Merz (CDU) und Alice Weidel (AfD) die wichtigsten Themen des Wahlkampfs. Große Unterschiede zeigten sich insbesondere in den Positionen zur Migrationspolitik, zur Wirtschaftspolitik und zur Ukraine-Politik.

Bundeskanzler Scholz betonte in der Kanzlerduell -Diskussion in der ARD, dass Deutschland bereits vor einigen Monaten einen Abschiebeflug nach Afghanistan durchgeführt habe und weitere folgen würden. Unions-Kanzlerkandidat Merz kritisierte die geringe Anzahl an Abschiebungen und plädierte für eine Reduktion der neu einreisenden Asylbewerber.

AfD-Kandidatin Weidel sprach von einer Erosion der inneren Sicherheit und einem Kontrollverlust des Staates, die von den Bürgern nicht mehr akzeptiert würden. Grünen-Politiker Habeck verteidigte den Nachzug von Familien für Migranten mit Bleibeperspektive, der nach seiner Ansicht nichts mit illegaler Migration zu tun habe.In der Wirtschaftspolitik plädierte CDU-Vorsitzender Merz für breite Steuerentlastungen sowohl für Einkommensbezieher als auch für Unternehmen. Zudem kündigte er im Falle einer Regierungsübernahme einen Abbau von Bürokratie an. Bundeskanzler Scholz hingegen argumentierte, dass besonders hochverdienende Bürger künftig mehr Steuern zahlen sollten, insbesondere in einer Zeit, in der dem Staat Geld fehle. Habeck und Scholz warfen Union, AfD und FDP vor, sie wollten vor allem die Besserverdienenden entlasten. Habeck betonte, dass es um die Frage gehe, ob es eine Politik für diejenigen gebe, die es schon hätten, oder für diejenigen, die es dringender benötigten. Er verwies auf ein Gerechtigkeitsproblem, da Reiche in Deutschland immer reicher würden. Daneben stellte er sinkende Energiepreise durch einen wachsenden Anteil erneuerbarer Ressourcen in Aussicht. Scholz und Habeck warben zudem für eine Investitionsprämie, um der Wirtschaft einen Schub zu geben.AfD-Kandidatin Weidel sprach sich für eine Anhebung von Freibeträgen aus, die auch bei niedrigen Gehältern Entlastung brächten. Sie will sowohl das EEG und Subventionen für erneuerbare Energien als auch die CO2-Abgabe abschaffen. In der Debatte über den russischen Überfall auf die Ukraine zeigte sich eine deutliche Kluft zwischen SPD, Union und Grünen einerseits und der AfD andererseits. AfD-Co-Chefin Weidel kritisierte, dass Deutschland wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine von Russland nicht mehr als neutral wahrgenommen werde. Sie lobte die Ukraine-Politik von US-Präsident Trump und sagte auf die Frage nach ihrem Verhältnis zu Russland, 'wir haben Freunde in West und Ost'. Unions-Kanzlerkandidat Merz sagte dagegen: 'Wir sind nicht neutral. Wir sind auf der Seite der Ukraine, wir verteidigen die politische Ordnung, die wir haben.' Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck betonte, dass die Parteien der Mitte in der Ukraine-Politik im Grundsatz einig seien und nur über die Mittel der Hilfe für die Ukraine streiten. Er warf der AfD zu große Nähe zu Russland vor. Kanzler Olaf Scholz betonte, dass es eine Reform der Schuldenbremse brauche, um nicht nur die Bundeswehr besser auszustatten, sondern auch die ukrainische Armee in der Zukunft mitzufinanzieren. Das müsse man den Bürgern vor der Wahl auch sagen. Merz verteidigte die Abgrenzung der Union zur AfD. Er richtete sich direkt an Weidel und sagte: 'Sie sind eine rechtsradikale Partei, zum großen Teil rechtsextremistisch'. Mit dieser Partei werde es keine Zusammenarbeit geben. Zugleich wies der Unions-Kanzlerkandidat Äußerungen von US-Vizepräsident Vance zum Umgang mit der AfD zurück. Er verbitte sich Einmischungen in die deutsche Bundestagswahl und in die Regierungsbildung danach. Ähnlich äußerte sich Grünen-Kandidat Habeck. Vance hatte bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, für Brandmauern sei kein Platz und vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Auch Scholz schloss eine Zusammenarbeit demokratischer Parteien mit der extremen Rechten aus und verwies im Zusammenhang mit der AfD auf die Geschichte des Nationalsozialismus. Er erinnerte an Aussagen des AfD-Ehrenvorsitzenden Gauland, der im Juni 2018 gesagt hatte: 'Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte'. Später bezeichnete Gauland seine Äußerung als 'missdeutbar und damit politisch unklug'. Weidel nannte den Hinweis auf den Nationalsozialismus 'skandalös' und beleidigend. Zu Gaulands Äußerung wollte sie sich auch auf mehrere Nachfragen der Moderatoren nicht äußern. Sie bemängelte ihrerseits ein 'unverschämtes Framing gegenüber der Alternative für Deutschland', die sie 'eine freiheitlich konservative Partei' nannte. Die vier Kandidaten stellten sich insgesamt zwei Stunden lang Fragen zur Zukunft Deutschlands und wesentlichen Themen des Wahlkampfs





