Kap Verde hat sich gegen Europameister Spanien bei der WM 2026 ein Unentschieden abgerungen. Der Inselstaat, der mit 500.000 Einwohnern drittkleinster WM-Teilnehmer ist, hat den Punktgewinn im Duell der Nummer 3 gegen die Nummer 64 der Weltrangliste schon jetzt als größten Erfolg der Fußballgeschichte gefeiert.

Kap Verde gelingt Sensation gegen Europameister Spanien bei der WM 2026 . Der Inselstaat trotzt dem krassen Außenseiter und Turnierneuling ein Unentschieden ab. Gegen Spanien blamierte sich das viel zu harmlose Team in seinem Auftaktspiel am Montag in Atlanta mit einem 0:0.

Während die 'Blauen Haie' gleich beim Debüt ihren historischen ersten Punkt bei einer Endrunde feierten, müssen sich die Spanier für ihren zweiten WM-Triumph nach 2010 erheblich steigern. Kap Verde, mit 500.000 Einwohnern drittkleinster WM-Teilnehmer, ist der Punktgewinn im Duell der Nummer 3 gegen die Nummer 64 der Weltrangliste schon jetzt der größte Erfolg der Fußballgeschichte. Neben Frankreich als vielleicht größter Anwärter auf den Goldpokal gehandelt worden, müssen sie jedoch ihr jüngstes WM-Trauma bewältigen.

Vor 16 Jahren hat Spanien nicht mehr das Viertelfinale erreicht. 2014 flog der Titelverteidiger sensationell in der Vorrunde raus, 2018 (gegen Russland) und 2022 (gegen Brasilien) schieden die Spanier im Achtelfinale aus. Kap Verdes Nationaltrainer Pedro Leitao Brito war vor der Partie davor gewarnt, den Underdog zu unterschätzen, parallel gab sich Kap Verdes Nationaltrainer angriffslustig.

'Wir wollen ohne Angst spielen. Wir sind nicht hierher gekommen, um nur dabei zu sein, wir sind hierher gekommen, um uns zu messen', sagte Pedro Leitao Brito. Und tatsächlich taten sich die Spanier schwer, die de la Fuente nach ihren Verletzungen zunächst auf die Bank setzte, fehlte jedoch die Kreativität und das Tempo. Folglich hatte Kap Verde kaum Mühe, die spanischen Bemühungen wegzuverteidigen.

Das Offensivtrio Ferran Torres, Mikel Oyarzabal und Gavi war in der ersten halben Stunde nahezu völlig abgemeldet. Es war ersichtlich, dass Spanien Yamals Genie vermisste, der nach seiner im April erlittenen Oberschenkelblessur noch nicht fit für 90 Minuten war. Seine Vertreter drehten erst kurz vor der Halbzeit etwas auf. Nach einem Zuspiel von Rodri legte Marc Cucurella per Kopf auf Torres (39.

) ab, jener traf nur die Latte, den folgenden Kopfball von Oyarzabal lenkte Kap Verdes Torwart Vozinha drüber. Unmittelbar vor der Pause parierte der 40 Jahre alte Keeper erneut stark gegen Torres (45. ) und Aymeric Laporte (45. +3).

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste. Spanien besaß ein optisches Übergewicht, aber die Afrikaner schlugen sich weiter wacker, ohne selbst offensiv in Erscheinung zu treten. Vozinha war weiterhin stark und gegen Fabián Ruiz (56. ) auf dem Posten.

In der 71. Minute hatte de la Fuente genug gesehen und brachte Yamal für Gavi ins Spiel, wenig später auch Williams. Der Punktgewinn für Kap Verde ist bereits der größte Erfolg der Fußballgeschichte des Inselstaates. Der erste Punkt bei einer Endrunde wurde gefeiert, die Afrikaner haben sich in der ersten Partie der WM 2026 durchgesetzt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Kap Verde Spanien Fußball WM-Trauma Pedro Leitao Brito Yamal Vozinha Ferran Torres Mikel Oyarzabal Gavi Rodri Marc Cucurella Aymeric Laporte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Spanien gegen Kap Verde live im Free-TV, Livestream und Livetickerran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Read more »

WM 2026: Spanien startet gegen Kap Verde - Belgien, Saudi-Arabien und Iran im EinsatzHeute beginnt für Europameister Spanien die WM 2026 mit dem Spiel gegen Neuling Kap Verde. Auch Belgien gegen Ägypten, Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland stehen auf dem Programm.

Read more »

Spanien startet als Favorit gegen WM-Neuling Kap Verde - Live im Free-TVDie spanische Nationalmannschaft trifft am 15. Juni 2026 in ihrem ersten WM-Spiel auf den afrikanischen Underdog Kap Verde. Während die Iberer hochkarätig besetzt sind, gilt Kap Verde nach der Sensations-Qualifikation als große Unbekannte. Die Partie wird live in der ARD und im Joyn-Livestream übertragen.

Read more »

Spanien gegen Kap Verde - Der WM-Auftakt des EuropameistersDie Spanier starten die WM 2026 mit einem Heimspiel gegen Kap Verde. Die Iberer werden als Favorit, Kap Verde als Unbekannte eingestuft. Vor rund zwei Wochen setzte sich die Auswahl in der WM-Quali mit Kamerun überraschend durch und schaffte eine Sensation. Die Übertragung der Partie liegt bei MagentaTV, die deutschen Nationalmannschaften-Spiele zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender, darunter die ARD. Der Arm der Spanier wird um 18:00 Uhr deutscher Zeit für bekannt, aber wer nicht live dabei sein kann, bekommt die Informationen zu diesem Spiel auf ran.de mit, inklusive Liveticker, Toren, Highlights und allen relevanten Szenen in der folgenden Woche im Joyn-Livestream oder auf der ARD despised weitere offiziellen Wiederholungen im Free-TV zu sehen sein wird.ņi:tvjsnxizi

Read more »