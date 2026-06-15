Kap Verdes Torhüter Vozinha wird nach WM-Sensation zum Social-Media-Star

Nach dem überraschenden 0:0 gegen Spanien bei der WM 2026 wurde Kap Verdes Torhüter Vozinha durch einen Aufruf in den sozialen Medien über Nacht zum Internetstar. Der brasilianische Sender Caze TV animierte die Zuschauer, dem Keeper zu folgen, woraufhin seine Followerzahl auf über 1,5 Millionen anstieg.

Die Fußball welt staunte nicht schlecht, als Kap Verde bei seinem WM-Debüt in der Gruppe B gegen den haushohen Favoriten Spanien ein sensationelles 0:0 erreichte. Der Held des Abends war Torhüter Vozinha , der mit einer Reihe von Paraden die Null festhielt und seiner Mannschaft den ersten Punkt in der Geschichte des Landes bei einer Weltmeisterschaft bescherte.

Nach dem Schlusspfiff war der 32-jährige Schlussmann jedoch nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung in aller Munde, sondern auch wegen eines ungewöhnlichen Phänomens in den sozialen Medien. Der brasilianische Sender Caze TV hatte während der Halbzeitpause seine Zuschauer dazu aufgerufen, Vozinha auf Instagram zu folgen. Das ursprüngliche Ziel von 100.000 neuen Followern wurde bereits nach einer Minute erreicht.

Während der zweiten Halbzeit explodierten die Zahlen geradezu, und als das Spiel endete, hatte Vozinha bereits die Marke von 1,5 Millionen Followern durchbrochen. Tendenz weiter steigend. Der Torhüter, der bei GD Chaves in der zweiten portugiesischen Liga unter Vertrag steht und dessen Kontrakt Ende des Monats ausläuft, konnte seinen Augen kaum trauen, als er nach dem Spiel auf sein Handy schaute. Plötzlich folgen ihm mehr als dreimal so viele Menschen wie sein Heimatland Einwohner hat.

Vozinha ist nicht der erste unbekannte Spieler, der bei dieser WM durch einen Aufruf in den sozialen Medien zum Star wird. Bereits zuvor war der Neuseeländer Tim Payne zu einem Internetphänomen geworden, nachdem ein argentinischer Influencer ihn zum unbekanntesten Spieler des Turniers gekürt hatte. Mittlerweile hat Payne bei Instagram 5,7 Millionen Follower. Die Geschichte von Vozinha zeigt, wie schnell sich Ruhm im digitalen Zeitalter verbreiten kann und wie dankbar die Fans für solche Momente der Überraschung und Emotion sind.

Kap Verde hat sich durch dieses Unentschieden nicht nur sportlich Respekt verschafft, sondern auch gezeigt, dass der Fußball immer wieder für Geschichten jenseits der üblichen Narrative gut ist. Der Torhüter wird nun wohl auch auf dem Transfermarkt gefragt sein, aber zunächst genießt er seinen Moment im Rampenlicht, der ihm durch eine herausragende Leistung und die Macht der sozialen Medien beschert wurde





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