Kapitänsregel wird zum festen Bestandteil des Regelwerks im Fußball

Das IFAB trifft sich im März in Belfast, um über die Einführung der Kapitänsregel als festen Bestandteil des Regelwerks zu entscheiden. Auch die dauerhaften Durchsagen von Schiedsrichtern nach VAR-Eingriffen werden besprochen. Weitere Testverfahren, wie der Kampf gegen Zeitspiel und die Abseitsregel, werden diskutiert, aber nicht entschieden.

Das Internationale Fußball -Assoziation-Board ( IFAB ) trifft sich am 1. März in Belfast, Nordirland, zu seiner Generalversammlung. Das IFAB , und nicht der Weltverband FIFA, ist für die Diskussion und Änderung der Fußball regeln zuständig. Auf der Agenda steht unter anderem die Kapitänsregel , die seit der EM 2024 in Deutschland erfolgreich getestet wurde.

Bei dieser Regel werden Schiedsrichter bei wichtigen Entscheidungen nur dem Kapitän die Entscheidungsfindung erläutern, um zu verhindern, dass mehrere Spieler gleichzeitig in das Gespräch eingreifen. Andere Spieler riskieren bei Einmischung eine Gelbe Karte. Eine weit verbreitete Fehlannahme ist, dass die anderen Spieler im gesamten Spiel nicht mit Schiedsrichtern sprechen dürfen - das ist weiterhin möglich. Die Kapitänsregel soll nun von einem Test zu einem festen Teil des Regelwerks aufsteigen, für Wettbewerbe aber nur als Option und keine Pflicht. Ein weiterer Punkt auf der Agenda ist die dauerhafte Einführung der Schiedsrichter-Durchsagen nach Eingriffen durch den Video-Assistenten (VAR). Diese Praxis wird bereits in der Bundesliga und der 2. Bundesliga testweise angewendet und wurde außerdem bei der WM der Frauen 2023 und der Klub-WM 2023 eingesetzt. Das Ziel ist die Schaffung von mehr Transparenz und, vor allem, ein schnelleres Tempo, da die Durchsagen schneller erfolgen als die bisherigen Infotafeln an den Videowänden. Bei der Generalversammlung werden auch laufende Testverfahren diskutiert, aber nicht beschlossen. Dazu gehören beispielsweise der Kampf gegen Zeitspiel, bei dem die Sechs-Sekunden-Regel für Torhüterinnen und Torhüter in Frage gestellt wird. Die Diskussion dreht sich um die Verhältnismäßigkeit der aktuellen Sanktion (indirekter Freistoß im Strafraum) bei einem Verstoß gegen diese Regel. Im Rahmen des Tests werden alternative Regelungen geprüft, wie beispielsweise der Ballbesitz nach einem Verstoß über einen Eckball oder Einwurf statt des indirekten Freistoß im Strafraum, sowie eine verlängerte Ballbesitzdauer für Torhüterinnen und Torhüter auf acht Sekunden. Auch die Abseitsregel wird weiterhin diskutiert, mit Vorschlägen, die beispielsweise eine Verlagerung des Abseits-Punktes auf die vollständige Überlegenheit des Angreifers vor dem letzten Verteidiger vorschlagen. Massive Änderungen an der Abseitsregel sind jedoch noch in weiter Ferne. Das IFAB, das traditionell die Regeln des Fußballs festlegt, wurde vor der FIFA gegründet und war das Regelgremium des Weltverbandes. Die FIFA hat im IFAB ein großes Mitspracherecht, wobei vier der acht stimmberechtigten Mitglieder von der FIFA und die anderen vier Stimmen von den vier britischen Verbänden stammen. Um eine Regeländerung durchzusetzen, ist bei der Generalversammlung eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Dies bedeutet, dass die FIFA die Zustimmung der Briten benötigt, und umgekehrt, um eine Regeländerung zu realisieren, was in der Regel im Vorfeld zu Einigkeit führt





Fußball IFAB Kapitänsregel Schiedsrichter VAR Zeitspiel Abseitsregel

