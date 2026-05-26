Kaplan kämpft um den Titel und seine Gesundheit

Can Kaplan, der Champion von "Fame Fighting 3", kämpft vor seinem Auftritt bei "Fame Fighting International" mit Gewichtsproblemen. Er muss das Gewichtslimit bringen und riskiert eine Vertragsstrafe, wenn er das Gewicht nicht packt.

Seinen härtesten Kampf muss er absolvieren, bevor er überhaupt in den Ring steigt! Can Kaplan (28) hat vor seinem Auftritt bei " Fame Fighting International " mit Gewichtsproblemen zu kämpfen.

Am 6. Juni boxt der Champion von "Fame Fighting 3" in Leverkusen gegen YouTube-Star. Am Tag vor dem Duell muss Kaplan das Gewichtslimit bringen. Gekämpft wird im Supermittelgewicht (bis 76,2 Kilogramm).

Nun gibt er zu: "Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Schon jetzt bin ich ausgelaugt.

" Der Beauty-Unternehmer ("Beautinda") misst 1,90 Meter, ist also für diese Gewichtsklasse relativ groß. Normalerweise liegt sein Wohlfühlgewicht bei aktuell 89 bis 90 Kilogramm. In den letzten Wochen hat er während der Vorbereitung bereits 5 Kilogramm abgespeckt. Trotzdem müssen jetzt noch 9 bis 10 Kilo herunter.

Kaplan: "Ich bin ja nicht wirklich dick oder habe viel Fett an mir. Ihr werdet mich nicht wiedererkennen.

" Widerruf Tracking und Cookies Walentina Doronina versucht, möglichst viel Gewicht mit einer natürlichen Diät zu machen. Trotzdem wird er um einen sogenannten Wassercut nicht herumkommen. Viele Kampfsportler setzen auf diese kurzfristige Methode. Dabei reduziert ein Athlet in den Tagen vor dem Wiegen gezielt seinen Wasserhaushalt.

Das passiert zum Beispiel durch eine stark eingeschränkte Wasserzufuhr, Schweißbäder oder eine Kohlenhydrat- und Salzreduktion. Kaplan: "Vielen ist nicht bewusst, wie gefährlich es ist, einen Wassercut zu machen. Da schrumpft sogar die Gehirnflüssigkeit. So können die Schläge beim Boxen noch gefährlicher werden.

" Tatsächlich kann der Wassercut bei extremem Gewichtsverlust sogar lebensgefährlich werden. In der Regel kommt es eher zu Muskelkrämpfen. Aber auch Nierenschäden und Herzprobleme sind nicht ausgeschlossen. Sollte Kaplan das Gewicht nicht packen, droht ihm eine empfindliche Vertragsstrafe.

Im Boxen sind rund 30 Prozent der Börse üblich. Diese Kohle würde dann an seinen Gegner gehen. Der letzte Kampf von Kaplan fand bei "Fame Fighting 3" im Cruisergewicht (bis 86 kg) statt. Sein Gegner, Filip Pavlović (31, Dschungelcamp), musste damals sogar 14 Kilo abkochen, unterlag in dem 5-Runden-Kampf gegen Kaplan letztendlich nach Punkten.

Fest steht: Boxerisch wird das Duell zwischen Kaplan und Albaher wahrscheinlich der ansehnlichste Fight am 6. Juni. Kaplan verspricht: "Das wird ein geisteskranker Kampf. Mein Gegner wird sehr stark sein. Ihr könnt euch auf eine Schlacht freuen.





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