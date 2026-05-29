Karazors WM-Traum hängt an einem Faden

Atakan Karazor kämpft um seinen WM-Traum, aber nicht nur körperlich gibt es Fragezeichen. Das Verfahren wegen sexueller Nötigung läuft noch immer, und die Einreise in die USA ist nicht sicher.

Atakan Karazor , der 29-jährige Kapitän des VfB Stuttgart, schwitzt derzeit mit der türkischen Nationalmannschaft in Istanbul für die Weltmeisterschaft . Doch ob er tatsächlich mit in den Flieger Richtung USA steigt, ist weiter offen.

Nach Informationen aus dem Vereinsumfeld plagten ihn Leistenprobleme, deshalb saß er die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Die Entscheidung fiel in enger Abstimmung mit Trainer Sebastian Hoeneß. Mit Blick auf die WM wollte niemand ein Risiko eingehen. Doch nicht nur körperlich gibt es Fragezeichen, auch abseits des Rasens kämpft Karazor weiter um seinen WM-Traum.

Hintergrund: Im Sommer 2022 saß der Deutsch-Türke sechs Wochen auf Ibiza in U-Haft, das Verfahren wegen einer mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung läuft noch immer. Karazor bestreitet die Vorwürfe. Bis heute muss er sich regelmäßig bei spanischen Behörden melden. Wegen des laufenden Verfahrens musste geklärt werden, ob es bei einer Einreise in die USA Probleme geben könnte.

Der türkische Verband soll deshalb frühzeitig entsprechende Schritte für die Einreise eingeleitet haben. Selbst wenn die Reise in die USA möglich ist, hat Karazor keinen Stammplatz im WM-Aufgebot sicher. Im vorläufigen Kader von Nationaltrainer Vincenzo Montella herrscht großer Konkurrenzkampf. Noch müssen mehrere Spieler weichen.

Bei seinen bisherigen Einsätzen für die Türkei spielte Karazor nur eine Nebenrolle. Der Fest steht: Für Karazor werden die kommenden Tage zur Nervenprobe. Erst dann wird sich entscheiden, ob sein großer WM-Traum Wirklichkeit wird





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