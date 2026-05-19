Karbon-X Corp. und Evertrak LLC unterzeichnen Absichtserklärung für Infrastruktur-Initiative und Plastic Waste Reduction Credits

Karbon-X Corp. und Evertrak LLC haben eine Absichtserklärung unterschrieben, um eine Infrastruktur-Initiative und Plastic Waste Reduction Credits nachzurollen. Die Initiative würdige die Verminderungskonten für recyceltem Kunststoff in etwa 200.000 Eisenbahnschwellen, die derzeit in Nordamerika verlegt sind.

Die vorgeschlagene Initiative würdige die potentielle Generierung von Verminderungskonten von Abfall-Konforme Plastic Waste Reduction Credits für etwa 200.000 Eisenbahnschwelle n aus recyceltem Kunststoff, die derzeit in Nordamerika in der Bahnstrecke verlegt sind.

Es wird unterzeichnet, um eine Infrastruktur-Initiative für Plastic Waste Reduction Credits (PWRC) im Rahmen des Plastic Waste Reduction-(PWR)-Standards nachprüfen zu können. In ganz Nordamerika werden jährlich 20 Millionen Eisenbahnschwellen aus Holz ausgetauscht, wobei etwa 4 bis 6 Millionen dieser Schwellen weniger als 12 Jahre alt sind. Eine sichere, widerstandsfähige und effiziente Eisenbahninfrastruktur hängt von Millionen von Schwellen ab, die die täglich aktive Schienenleitung stützen





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Green Economy Sustainability Karbon-X Corp. Evertrak LLC Plastic Waste Reduction Credits Infrastruktur-Initiative Eisenbahnschwelle Verbundwerkstoff GFRC-Eisenbahnschwelle Recykel Umweltschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Critical Metals Corp: Critical Metals Signs Definitive Agreement to Acquire European LithiumNEW YORK, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) ('Critical Metals Corp.' or the 'Company'), further to its news release on April 27, 2026, today announced the execution

Read more »

White Gold Corp. Announces Successful Induced Polarization Geophysical Programs in Yukon's White Gold DistrictWhite Gold Corp. has successfully completed Induced Polarization (IP) and resistivity ground geophysical programs on the Guilder target (Loonie Property) and the Mt. Hart target (Nolan Property) in the Yukon's White Gold District. The IP surveys have outlined multiple drill-ready chargeability anomalies that exhibit strong spatial correlation with interpreted structural conduits, magnetite-destructive alteration zones, and metal zonation patterns characteristic of porphyry and epithermal systems.

Read more »

EQS-News: Regency Silver Corp. (RSMX) ernennt Private-Equity-Fondsmanager Alejandro Sucre als Mitglied des AufsichtsratsEQS-News: Regency Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous Regency Silver Corp. (RSMX) ernennt Private-Equity-Fondsmanager Alejandro Sucre als Mitglied des Aufsichtsrats 19.05.2026

Read more »

Global Li-Ion ändert seinen Namen in Lion Critical Minerals Corp.Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Global Li-Ion Graphite Corp. ('Global Li-Ion' oder das 'Unternehmen') (CSE-LION | OTC-GBBGF | F-0TD) freut sich bekannt zu geben

Read more »