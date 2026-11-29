Moderatorin Karen Heinrichs trauert um eine ihrer besten Freundinnen. Jetzt spricht sie offen darüber, was sie bis heute nicht loslässt.

vom Tod einer ihrer besten Freundinnen. Diese war erst Ende 40, als sie an Krebs erkrankte. Eines Tages fragte sie, ob sie Silvester gemeinsam verbringen wollten.

Die Moderatorin stand damals allerdings unter großem Stress und war mit ihren Kindern beschäftigt. Deshalb sagte sie ab und versprach, bald vorbeizukommen. Doch nur kurze Zeit später erlag ihre Freundin der Krankheit. KarenAuslöser für die traurige Erinnerung war eine Frage: Mit welcher lebenden oder verstorbenen Person würden die beiden Podcaster gerne zwei Stunden verbringen?

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"Da würde ich eine meiner besten Freundinnen zurückholen", antwortete"Ich würde diese zwei Stunden mit ihr verbringen und einmal noch über alles quatschen, wie wir das früher gemacht haben. " Zwar besuchte sie ihre Freundin nach dem abgesagten Silvesterabend noch einmal, doch die verpasste gemeinsame Zeit lässt sie bis heute nicht los. Während der Krankheit wareine wichtige Stütze für ihre Freundin. Sie schob sie im Rollstuhl umher und stand ihr auch zur Seite, als ihr die Haare ausfielen.