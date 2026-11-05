Karetsas entscheidendes Tor gegen Betis Sevilla und Kovacs Freude

Sotiris Karetsas trifft zum Siegesschuss gegen Betis Sevilla. Trainer Niko Kovac lobt die Leistung des Neuzugangs vom BVB nach dessen Rückkehr vom Krankenlager.

Im Champions-League-Auftakt gegen Betis Sevilla schoss Sotiris Karetsas das entscheidende 2:1 für Borussia Dortmund. Der griechische Spielmacher feierte nach seiner erfolgreichen Rückkehr von einem schwerwiegenden medizinischen Vorfall sein erstes Pflichtspieltor im BVB-Trikot. Trainer Niko Kovac zeigte sich von der Leistung des Neuzugangs zutiefst beeindruckt und hob dessen technische Qualität hervor.

Karetsas' dramatische Einwechslungsszene

Die besondere Situation um die Einwechslung von Sotiris Karetsas in der 34. Minute wurde von Trainer Niko Kovac (55) später witzig erinnert. Der griechische Offensivspieler war dem Trainer zunächst abhandengekommen. Niko Kovac erklärte in der Nachbetrachtung, er habe versuchen wollen, Carney Chukwuemeka einzubringen, als Karetsas gerade um die Ecke kam. Der Spieler war zuvor auf der Toilette gewesen und war somit noch rechtzeitig zur substitution bereit. Diese kurze Unterbrechung markierte den Startpunkt für eine der besten Darbietungen von Karetsas im BVB-Trikot seit seiner Verpflichtung.

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Entscheidender Sieg und technische Brillanz

Der Königstransfer, der für 30 Millionen Euro vom belgischen Verein Genk nach Dortmund kam, sorgte in der 72. Minute für den Siegespfiff. Karetsas verarbeitete einen Tiefenpass von Fabio Silva (24) am Sechzehner mit blitzschneller Reaktion. Er führte einen Haken aus und schoss den Ball anschließend mit seinem starken linken Fuß in die untere rechte Ecke des Tores. Der Treffer löste einen regelrechten Emotionsausbruch beim griechischen Spielmacher aus, der anschließend knieend auf die Südtribüne zuschlitterte, nach oben zeigte und vor Freude schrie.

Soteris Karetsas' tragischer Krankheitsverlauf

Die Freude über das Tor ist vor dem Hintergrund der tragischen Vorgeschichte des Spielers besonders nachvollziehbar. Anfang September war Sotiris Karetsas im Champions-League-Spiel gegen Villarreal (3:2) plötzlich zusammengebrochen. Er wurde tagelang im Krankenhaus untersucht, wobei das Ergebnis keine Auffälligkeiten ergab. Nach der behutsamen Heranführung an das Training folgte jedoch ein weiterer Rückschlag, als er sich eine Bänderverletzung beim 0:0-Unentschieden bei Union Berlin zuzog. Dennoch bereitete er beim 2:2 in München bereits einen Treffer vor, bevor er nun sein erstes Pflichtspieltor feierte.

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Kovac und Ricken loben die Rückkehr

Trainer Niko Kovac war nicht nur vom Treffer, sondern auch von Karetsas' mutiger und aktiver Spielweise begeistert. Der 55-Jährige betonte, dass der Spieler nach der schweren Zeit gut Fuß gefasst habe. Kovac hob hervor, dass man gesehen habe, wie ein richtiger guter Fußballer auf dem Platz steht, der Haken wie ein Hase schlägt und viele gute Übersteiger vollzieht, was es für die Verteidiger schwierig mache. Sport-Boss Lars Ricken (50) fügte hinzu, dass Karetsas stets etwas Außergewöhnliches mit dem Ball gemacht habe und mit dem Tor den Unterschied gemacht habe. Ricken erklärte, dass sich die Verantwortlichen in den nächsten Spielen auf den Griechen freuen können.

Karetsas' Dankbarkeit und taktische Freiheit

Sotiris Karetsas selbst strahlte vor Freude, als er mit dem Sender DAWN sprach. Er drückte seine tiefe Dankbarkeit aus und erklärte, er habe einfach versucht, sein eigenes Spiel zu spielen. Laut eigener Aussage habe das Team ihm viele Räume gelassen, was er genießen konnte. Seine Reaktion auf den Erfolg zeigt, wie wichtig dieser Moment für seine psychologische und sportliche Regeneration ist. Der Gegner Betis Sevilla konnte diesen Wendepunkt im Spiel nicht mehr korrigieren, was den Erfolg von Borussia Dortmund unterstreicht.