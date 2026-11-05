Karetsas erzielt Siegtor für Dortmund nach kuriosem Toilettengang

Der 18-jährige Konstantinos Karetsas sichert Borussia Dortmund mit seiNem Premierentreffer den 2:1-Heimsieg gegen Real Betis Sevilla in der Champions League. Vor seiner Einwechslung war er kurz auf der Toilette.

Verspätete Einwechslung nach Toilettengang

Karetsas wurde in der 34. Minute für den verletzten Stürmer Serhou Guirassy eingewechselt. Wie er nach der Partie beim Streamingdienst DAZN berichtete, befand er sich im Moment seiner Einwechslung gerade auf der Toilette. der Wechsel konnte dennoch noch rechtzeitig vollzogen werden,sodass das Spiel für den Offensivspieler ohne Verzögerung weiterging.

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Auch Trainer Niko Kovac kommentierte die Situation. Er habe den jungen Angreifer einwechseln wünschen, doch dieser sei zunächst nicht an seinem Platz gewesen. Kovac sprach von einer kuriosen Angelegenheit und betonte mit einem Schmunzeln, dass der Spieler Glück gehabt habe, rechtzeitig zurückzukehren.

Wirkungsvoller Auftritt des Griechen

Nach seiner Einwechslung prägte Karetsas die Partie mit schnellen Haken und Dribblings, die die Defensive der Spanier ständig wieder vor Probleme stellten. Der quirlige Offensivspieler suchte bewusst das Eins-gegen-eins und sorgte mit seiner Dynamik für zusätzliche Unruhe in der gegnerischen Abwehr. Sein Einsatz demonstrierte, dass er auch unter den Bedingungen eines internationalen Spitzenspiels eine Wirkung entfalten kann.

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Das Tor in der 72. Minute brachte den Dortmundern schließlich die Führung, die bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. Für den Griechen war es der erste Treffer für den Bundesligisten, und er durfte sich entsprechend über den Premierentreffer freuen. Die Mannschaft feierte den Torschützen ausgiebig, was die Bedeutung des Moments für den jungen Spieler unterstrich.

Zum Austausch mit Kovac vor seiner Einwechslung äußerte sich Karetsas nach dem Spiel zurückhaltend. Er habe nicht viele Anweisungen erhalten, sagte der Grieche. Dieser Hinweis zeigt, dass der Offensivspieler vor allem auf seine eigenen Fähigkeiten vertraute und die Aufgabe auf dem Platz selbstständig anging.

Bedeutung für die Tabelle der Champions League

Durch den Sieg rückte Borussia Dortmund in der Tabelle der Champions League weiter an die ersten acht Plätze heran,die direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Der Erfolg verbessert die Ausgangslage der Mannschaft, genauso wenn die endgültige Platzierung erst von den verbleibenden Partien abhängt. jeder Punkt in dieser Phase des Wettbewerbs kann entscheidend sein.

Im Mittelpunkt stand neben dem Ergebnis auch die Geschichte des 18-jährigen Torschützen. Der Vorfall rund um den Toilettengang bleibt eine Anekdote, die in Erinnerung bleiben dürfte, doch der sportliche Beitrag des Griechen überwog am Ende deutlich. Mit seinem Treffer hat er auf der großen europäischen Bühne auf sich aufmerksam gemacht.