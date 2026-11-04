Karetsas Siegtreffer: Borussia Dortmund schlägt Betis Sevilla in der Champions League

Konstantinos Karetsas entscheidet das Champions-League-Spiel gegen Betis Sevilla durch einen Treffer in der 72. Minute. BVB gewinnt mit 2:1 und rückt in die Top-8 vor.

Konstantinos Karetsas hat Borussia Dortmund am Abend im Signal Iduna Park zum entscheidenden Matchwinner ernannt. Der griechische Offensivakteur erzielte mit einem präzisen Linksschuss in der 72. Minute den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) gegen Betis Sevilla im Achtelfinal-Qualifikationskampf der Champions League. Durch diesen wichtigen Dreierpunkt hat sich die Spielgemeinschaft um Niko Kovac einen deutlichen Schritt Richtung direkter Qualifikation für die K.o.-Runde gesichert.

Karetsas bringt Entscheidung ins Spiel

Der 2:1-Sieg markiert den dritten Erfolg in den ersten vier Ligaphasen der Champions League für die Dortmunder. Konstantinos Karetsas selbst feierte den Moment mit sichtbarer Erleichterung und Dankbarkeit. Er erklärte nach dem Pfiff gegenüber DAZN, dass er sich gut und gesund fühle und die Teamleistung sehr schätze. Seine Freude über den entscheidenden Beitrag war spürbar, da der BVB lange Zeit mit Chancen haderte und erst spät die Führung erzwang.

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Emotionale Szene um Marc Bartra

Ein besonderer Moment war die Begegnung zwischen den Mannschaften und der Rückkehr von Marc Bartra. Der 35-jährige Spanier, der einst beim Bombenattentat auf die Busse der Dortmunder Mannschaft im Jahr 2017 schwer verletzt wurde, stand nicht in der Startelf von Betis Sevilla. Dennoch wurde er von den BVB-Fans auf der Südtribüne herzlich empfangen. Bartra erklärte vor dem Spiel im SID-Interview, dass er schwierige Zeiten überstanden habe und den Fußball nun mehr zu schätze lerne. Der BVB werde immer einen besonderen Platz in seinem Herzen behalten.

Fabio Silva und Taktische Umstellungen

Bevor Konstantinos Karetsas das Spiel entschied, sorgte sein Sturmpartner Fabio Silva für die Führung. Der Portugiese traf nach einem Abstauber in der 49. Minute zum 1:0. Zuvor hatte der BVB mehrere Großchancen vergeben, darunter einen Kopfball von Daniel Svensson in kürzester Distanz. Trainer Niko Kovac musste in der 30. Minute reagieren, als Serhou Guirassy mit muskulären Problemen den Platz verlassen musste. Silva rückte näher an die Spitze, während Karetsas eine Position dahinter agierte. Marcel Sabitzer hatte sich bereits erkrankt vom Spieltag abgemeldet.

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Chancenverwertung und Defensive

Betis Sevilla hielt das Spiel lange offen. Aitor Ruibal glich in der 67. Minute per Konter aus, was die Spannung wiederherstellte. Der BVB ließ den Ballbesitz dominieren, nutzte aber die wenigen Möglichkeiten nicht effektiv genug in der ersten Halbzeit. Julian Ryerson sorgte auf der rechten Seite für viele Angriffe, flankte aber häufig zu ungenau für seine Sturmkollegen. Die Defensive um Marcel Sabitzers Nachfolger zeigte sich hingegen zuverlässig, als Antony von Betis ein Abseitsgoal verhinderte.

Weitere Herausforderungen im Wettbewerb

Nun stehen für Borussia Dortmund die schwersten Tests in den kommenden Wochen an. Am 24. November folgt die Auswärtspartie gegen den FC Arsenal. Danach warten weitere anspruchsvolle Duelle in der Champions League. Die drei Siege in vier Spielen geben dem Team jedoch viel Selbstvertrauen für die fortgesetzte Qualifikationsjagd. Die Stimmung im Stadion mit 81.365 Zuschauern war euphorisch, als der Siegtreffer von Konstantinos Karetsas fiel.