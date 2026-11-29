In seiner neuen Show will der Künstler den Winter auf die (Schnee-)Schippe nehmen. Bis dahin verrät er, warum er Lichterketten mag - und einen Geschenkezwang nicht.

In seiner neuen Show will der Künstler den Winter auf die Schippe nehmen. Bis dahin verrät er, warum er Lichterketten mag - und einen Geschenkezwang nicht.

Bad Dürkheim - Mundart-Comedian Christian "Chako" Habekost verbindet die Adventszeit mit leuchtenden Fantasiewelten.

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"Auch, wenn halb Deutschland dagegen wäre: Ich würde alles verteidigen, was mit Lichterketten und beleuchteten Wohnzimmern, Balkonen, Fußgängerzonen und Fantasy-Vorgärten zu tun hat", sagte Habekost der Deutschen Presse-Agentur. Abschaffen würde er dagegen den "Zwang" zum Schenken.