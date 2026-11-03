Karl Bushby beendet 28-jährige Wanderreise in Großbritannien

Der britische Abenteurer Karl Bushby hat seine 28-jährige Fußreise von Chile nach England abgeschlossen. Die Heimkehr in Hull endet eine Ära extremer Entschlossenheit.

Der 57-jährige britische Abenteurer Karl Bushby hat seine außergewöhnliche, 28 Jahre lange Wanderreise nach Hause abgeschlossen. Nach knapp drei Jahrzehnten ohne motorisierte Verkehrsmittel ist er am Montag in der englischen Stadt Hull angekommen. Die Ankunft markiert das Ende eines globalen Unterfangens, das ihn von Punta Arenas im Süden Chiles über Tausende Kilometer zu Fuß und durch das Meer führte.

Rückkehr nach Hull und emotionale Familie

Bei seiner Ankunft wurde Karl Bushby unter Jubel und Tränen von zahlreichen Menschen vor dem Rathaus begrüßt. Er beschrieb die Empfindungen als überwältigend und erklärte, dass es für ihn schwierig sei, die Geschehnisse dieser schnellen Tage zu verarbeiten. Besonders berührend war die Wiederbegegnung mit seiner Mutter Angela Bushby. Sie schloss ihren Sohn vor dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, in die Arme. Angela Bushby gab an, dass sie nun wieder beruhigt schlafen könne, da ihre Angst vor seinem Wohlergehen endlich nachgelassen habe.

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Historische Route und logistische Herausforderungen

Die Reise begann offiziell am 1. November 1998 in Punta Arenas. Karl Bushby legte dabei rund 50.000 Kilometer zurück, indem er ausschließlich ging oder schwamm. Für den Transport seiner Ausrüstung nutzte er einen zweirädrigen Gepäckwagen, den er "The Beast" nannte. Der Weg führte ihn durch Dutzende von Ländern. Besonders herausfordernd war die Überquerung der Beringstraße im Jahr 2006. Diese vereiste, bitterkalte Meerenge zwischen Asien und Amerika gilt als eine der gefährlichsten Routen seines Abenteuers.

Sicherheitshindernisse und familiäre Trennung

Während der Reise durch die Beringstraße geriet Karl Bushby in Schwierigkeiten. Russische Grenzbeamten nahmen ihn während dieser Etappe fest. Seine Familie in England musste lange Jahre ohne ihn auskommen. Kontakt zu einzelnen Familienmitgliedern bestand nur vereinzelt. Selbst sein Enkelkind, das ihn gemeinsam mit seinem Sohn Adam bei der Ankunft in Hull begrüßte, lernte er erst persönlich kennen, nachdem sie zuvor nur per Videoanruf kontaktiert hatten. Diese lange Trennung löste bei Angehörigen enorme Sorgen aus.

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Kritik an der Entscheidung und emotionale Last

Dass Karl Bushby die Reise trotz seines damals kleinen Sohnes Adam antrat, löste in der Öffentlichkeit erhebliche Kritik aus. Er verstand diese Reaktionen und räumte ein, dass die persönlichen Hintergründe oft nicht bekannt seien. Die letzten Tage der Reise waren von Traurigkeit geprägt. Er beklagte den Abschied von Dingen, die lange zu seinem Alltag gehört hatten, wie dem letzten Zelten, dem letzten langen Spaziergang im Herbst und dem letzten Packen der Ausrüstung. Er verließ damit gewissermaßen ein ganzes Leben hinter sich.

Öffentliche Anerkennung und neuer Lebensabschnitt

Die öffentliche Reaktion auf die Heimkehr war positiv. Auf dem Queen Victoria Square herrschte große Begeisterung. Die 65-jährige Anwohnerin Caron nannte die Leistung fantastisch und episch. Auch der 40-jährige Ilya würdigte die enorme Entschlossenung, den Mut und die mentale Stärke des Abenteurers. Karl Bushby blickt nun auf ein neues Leben vor sich. Eine weitere Reise dieser Art wird es jedoch nicht geben. Er hat seinen Teil getan und plant, die neuen Möglichkeiten in seiner Heimat zu erkunden.