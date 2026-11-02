Karl Bushby kehrt nach 28 Jahren und 50.000 Kilometern nach Hull zurück

Nach 28 Jahren und 50.000 Kilometern徒步wanderung kehrt der Brite Karl Bushby nach Hull zurück. Er traf auf Jubel und trifft seine Familie nach langer Abwesenheit.

Der 57-jährige britische Abenteurer Karl Bushby ist am Montag in seine Heimatstadt Hull im Nordosten Englands zurückgekehrt. Nach 28 Jahren und einer insgesamt 50.000 Kilometer langen Wanderung über vier Kontinente wurde er von hunderten jubelnden Menschen empfangen. Die Rückkehr markiert das Ende einer der längsten ununterbrochenen Fußwanderungen der Neuzeit, die ihn durch Südamerika, Nordamerika, Asien und Europa führte. Bushby bezeichnete den Empfang als absolut überwältigend und sagte vor dem Rathaus, er verdanke seine Rückkehr einem großen Team, das die ganze Erde umfasse.

Odyssee begann 1998 nach Trennung von der Frau

Die intensive Reise begann im November 1998, als Bushby nach der Trennung von seiner Frau in Chile startete. Der frühere Fallschirmjäger setzte sich dabei zwei strenge Regeln für seine Odyssee. Er durfte keine Transportmittel wie Flugzeuge oder Schiffe nutzen, um zwischen den Kontinenten zu wechseln, und er musste seinen gesamten Besitz in einem speziell angefertigten Wägelchen mit dem Spitznamen The Beast um die Welt ziehen. Diese Entscheidung markierte den Startpunkt einer historischen Leistung, die ihn durch elf Länder Südamerikas und Mittelamerikas sowie durch Nordamerika führte.

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Überquerung der Beringstraße und Visaprobleme

Ein besonders herausfordernder Abschnitt war die Überquerung der Beringstraße zwischen Alaska und Russland. Bushby wählte diesen Weg zu Fuß, da er kein Flugzeug nutzen durfte. Die russischen Behörden verweigerten ihm jedoch lange Zeit ein Visum, was zu erheblichen Verzögerungen führte. Er musste mehrere längere Pausen einlegen, um auf die notwendigen Genehmigungen zu warten. Diese bürokratischen Hürden waren nur eine von vielen Schwierigkeiten, die er während seiner 28-jährigen Reise zu bewältigen hatte.

Unterbrechungen durch Finanzkrise und Pandemie

Neben den politischen und bürokratischen Hindernissen wirkten sich auch globale Ereignisse auf den Fortgang der Wanderung aus. Die Finanzkrise von 2008 und die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hielten Bushby etwa 14 Jahre lang von seinen Reisen ab. In diesen Phasen musste er längere Zeit in einem Land verbleiben, bevor er seine Reise genau von dem Ort aus fortsetzte, an dem er sie unterbrochen hatte. Diese Zwangspausen考验ten seine Ausdauer, aber er gab nie auf, seine ursprüngliche Zielsetzung zu erreichen. Er erklärte, dass es nicht einfach war, und genau darum ging es bei dem Unterfangen.

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Wiedersehen mit Familie und Enkelin in Hull

Fast drei Jahrzehnte und 29 Länder später kehrte Bushby nun nach Hull zurück, um seine Mutter und seinen Sohn wiederzusehen. Ein besonders emotionaler Moment war die Begegnung mit seiner zwölfjährigen Enkelin, die er bisher noch nie getroffen hatte. Schon am Sonntag hatten ihm viele Menschen zugejubelt, als er auf dem Weg nach Hull in dichtem Nebel die Humber-Brücke überquerte. Im BBC-Radio sagte er, der Empfang habe ihn absolut überwältigt. Die Begegnung mit seiner Familie war ein wichtiger Teil dieser Rückkehr, die nicht nur eine geografische, sondern auch eine persönliche Heimkehr bedeutete.

Ärmelkanal als letzte große Herausforderung

Im Oktober bewältigte Bushby seine letzte große Herausforderung, bevor er die britische Küste erreichte: Er schwamm durch den Ärmelkanal. Dies war ein symbolischer Akt, der den Abschluss seiner langen Reise bedeutete. Die Überquerung des Ärmelkanals war physisch und mental anstrengend, zeigte aber seinen ungebrochenen Willen. Mit dieser Leistung beendete er eine Reise, die nicht nur Distanzen überwunden, sondern auch menschliche Grenzen aufgezogen hatte. Seine Geschichte dient als Zeugnis für beharrliches Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sich persönlichen und globalen Widrigkeiten zu stellen.