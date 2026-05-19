Karl-Erivan Haub, einst Chef der Tengelmann-Gruppe und vermischter Milliardär, ist seit April 2018 in der Schweiz verschwunden. Seine Verschwindenheitsanzeige ist nun Gegenstand eines Strafverfahrens gegen seinen Bruder, Christian Haub (62), der falsche Versicherung zum ominösen 'Eides müde' verdächtigt wurde.

Nächste Wendung im Fall um den verschwundenen Tengelmann-Milliardär Karl-Erivan Haub : Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen seinen Bruder Christian Haub (62) erhoben! Vorwurf: falsche Versicherung an Eides statt.

Karl-Erivan Haub, Ex-Chef der Tengelmann-Gruppe, war im April 2018 bei einer Skitour am Klein Matterhorn nahe Zermatt in der Schweiz verschwunden. Trotz großangelegter Suchaktionen wurde bis heute keine Leiche gefunden. Ein Sprecher des Landgerichts Köln bestätigte den Eingang der Anklageschrift vom 13. April der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Zuvor hatte das Manager Magazin berichtet. Nach dem Verschwinden seines Bruders Karl-Erivan Haub (damals 58) hatte Christian Haub die alleinige Geschäftsführung des milliardenschweren Handelskonzerns übernommen, zu dem unter anderem der Textil-Discounter Kik und die Baumarktkette Obi gehören. Jetzt rückt der mysteriöse Fall erneut in den Fokus der Justiz. Grund: mahdollisesti hat Christian Haub im Verfahren um die Todeserklärung nicht alle ihm bekannten Informationen angegeben.

Haub hatte im Mai 2021 eides statt versichert, keine Hinweise auf das Überleben seines Bruders zu haben. Daraufhin erklärte das Amtsgericht Köln den mit Haub weist





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