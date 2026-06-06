Karl fällt aus, Ouedraogo kommt ins WM-Team

Der Nationalspieler Lennart Karl fällt für die WM in diesem Sommer aus, weil er sich verletzt hat. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann rückt den Leipziger Assan Ouedraogo ins Team. Ouedraogo kann sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum spielen.

Lennart Karl (18) fällt für die WM in diesem Sommer wegen eines Muskelbündelriss es aus. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) auf der Pressekonferenz am Freitag bereits angedeutet hatte, wird es in diesem Fall zu einer Nachnominierung kommen.

Der Leipziger Assan Ouedraogo (20) rückt für Karl nach. Der DFB meldete dies mit einem emotionalen Video, wie schon bei den Nominierungen am 21. Mai. Der variable offensive Mittelfeldspieler kann sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum spielen.

Nagelsmann ist Riesenfan von Ouedraogo, der nach vielen Verletzungen im Saisonendspurt stark zurückgekommen war. Im November hatte er beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei in Leipzig sein Länderspieldebüt gegeben und gleich als Joker getroffen. Nagelsmann hatte über den Karl-Schock bisher erklärt: "Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training. Es sieht nicht gut aus.

Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, machen uns ein Bild. Bitte fahrt ihm nicht hinterher, gebt ihm Ruhe. Wir müssen die Diagnose abwarten und schauen, ob er bei der Weltmeisterschaft spielen kann oder ob wir einen Ersatz berufen müssen.

". Karl verließ nach BILD-Infos rund 20 Minuten vor Ende des Trainings den Platz, ging aber immerhin selbstständig in die Katakomben. Danach ging es zur MRT-Untersuchung, bei der sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigten





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