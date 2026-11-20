Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kritisiert die deutschen Impflücken vor dem Hintergrund der US-Ausbrüche und fordert mindestens 95 Prozent Quote.

Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt angesichts der eskalierenden Masern lage in den Vereinigten Staaten auf ein deutlich entschlosseneres Vorgehen gegen die Infektionskrankheit in Deutschland. Er warnt davor, die eigene Situation als stabil einzustufen, da die aktuellen Impfraten nicht ausreichen, um einen sicheren Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und erneute Epidemien zu verhindern.

Impfraten liegen weit unter WHO-Zielwert

Karl Lauterbach räumt in einem Interview mit der Rheinischen Post ein, dass die Lage in Deutschland ehrlicherweise nicht perfekt sei und das Land den Status der Masernfreiheit, den es historisch einmal innehatte, bereits verloren hat. Laut seinen Angaben liegen die Impfquoten zum Zeitpunkt der Einschulung aktuell nur knapp über 90 Prozent, was er als keine ideale Ausgangssituation für den Schutz der Gemeinschaft charakterisiert. Im Vergleich dazu haben die USA nach mehr als einem Vierteljahrhundert ihren früheren maskenfreien Status endgültig verloren.

Also read Karriere-Wende: Karl Geiger startet nicht mit DSV im Weltcup

Experten warnen vor sinkenden Quoten

Die zunehmende Sorge betrifft vor allem die in den USA beobachteten Entwicklungen, bei denen es seit Anfang 2025 immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit kommt. Experten führen diese aktuellen Krisenherde vor allem auf signifikant sinkende Impfquoten zurück, die die Herdenimmunität untergraben. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen als strikte Voraussetzung.

Advertisement

Aufruf zur Überprüfung des Impfschutzes

Lauterbach spricht sich explizit für mehr Aufklärung in der Bevölkerung aus und betont, dass Risiken für Kinder oft unterschätzt werden. Er weist darauf hin, dass es bei Kindern doch erhebliche Komplikationen durch die Infektion geben kann, die auch bleibende Schäden hinterlassen können. Daher empfiehlt der Bundestagsabgeordnete dringend, den individuellen Impfschutz zeitnah überprüfen zu lassen, um schwerwiegende gesundheitliche Folgen abzuwenden.

Folgen für die öffentliche Gesundheitspolitik

Die Kritik des ehemaligen Gesundheitsministers zielt direkt auf die Notwendigkeit ab, die Aufmerksamkeit auf Lücken im nationalen Impfsystem zu lenken. Während die USA kämpfen, muss Deutschland handeln, um ähnliche Szenarien abzuwenden. Die Forderung nach einer konsequenten Steigerung der Impfquote bleibt daher ein zentrales Anliegen für die Prävention in den kommenden Monaten, um die Gesundheit der nächsten Generation zu sichern.