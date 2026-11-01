Karl-May-Festspiele: Insolvenzantrag für Burgrieden GmbH

Die Karl-May-Festspiele in Burgrieden stellen Insolvenzantrag. Rund 70 Jobs sind bedroht, da Wetter und Versicherungszahlungen ausblieben.

Die betriebsführenden Karl-May-Festspiele in Burgrieden haben einen Insolvenz antrag für die Festspiele Burgrieden GmbH gestellt. Mit diesem Schritt sind aktuell rund 70 Arbeitsplätze in der Region Oberschwaben bedroht, da die wirtschaftliche Situation des Unternehmens als nicht mehr tragfähig eingestuft wurde. Die Nachricht trifft die Besucher und Fans dieser traditionell sehr beliebten Veranstaltung hart, da die Freiluftbühne seit 1952 ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens ist und jedes Jahr zahlreiche Zuschauer aus ganz Deutschland anzieht.

Kulturereignis steht vor dem Aus

Seit Jahrzehnten sind die Karl-May-Festspiele ein fester Bestandteil der Kindheit und Jugend vieler Menschen. Das Freilufttheater feiert auf verschiedenen Standorten in Deutschland jedes Jahr große Erfolge und begeisterte Zuschauer. Doch nun steht eine dieser renommierten Spielstätten vor dem vorläufigen Aus. Die Betreiber haben die Insolvenz angemeldet, was bedeutet, dass der reguläre Spielbetrieb an diesem speziellen Standort nicht fortgesetzt werden kann. Die Unsicherheit bezüglich der Zukunft dieser beliebten Tradition ist für die lokale Wirtschaft und die beteiligten Schauspieler sowie Mitarbeiter sehr groß.

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Spielplan 2026 und Wetterprobleme

Letztlich wurde auf der Freilichtbühne Oberschwaben zwischen dem 18. Juli und dem 5. September 2026 das klassische Stück Der Schatz im Silbersee aufgeführt. In dieser Inszenierung waren die bekannten Figuren Winnetou und Old Shatterhand in intensiver Action zu sehen, was das Publikum stark fesselte. Die Geschäftsführerin Claudia Huitz bezeichnete das vergangene Jahr in einem emotionalen Brief vom 26. Oktober auf der unternehmenseigenen Internetseite als Katastrophe. Sie betonte, dass nach einem intensiven Jahr mit neuer Kraft ein wunderbares 2026 erlebt wurde und der Spielplan für 2027 bereits fast vollständig fertig geplant war.

Haftungsausschluss und rechtliche Schritte

Wie es mit der kommenden Saison weitergeht, bleibt ungewiss, da kein Insolvenzverwalter bis zur Veröffentlichung der Meldung bestellt wurde. Claudia Huitz nannte als Hauptursache für die finanzielle Krise das Wetter. Es sei vorgekommen, dass vier Vorstellungen bedingt durch schwere Unwetter ausgefallen sind. Kritisch dabei war, dass die Versicherung in diesen Fällen nicht gezahlt hat, was zu einem erheblichen Einnahmeaus führte. Huitz erklärte, dass sie überzeugt sei, der Fehler liege nicht beim Unternehmen, sondern bei der Versicherung. Anwälte und Gerichte würden nun diese Frage klären.

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Verhandlungen und Insolvenzgründe

Solange auf eine Klärung gewartet wird, darf eine GmbH diesen Schutz nicht unbegrenzt nutzen. Ohne diesen rechtlichen Schutz hätte die Geschäftsführerin die Saison 2027 nicht verantworten können. Das Gesetz lässt einer Geschäftsführerin in einer solchen Lage nur drei Wochen Zeit, um geeignete Maßnahmen einzuleiten. Bis zuletzt habe die Unternehmerin verhandelt, um ein langes Gerichtsverfahren zu vermeiden. Es sei jedoch nicht gelungen, eine Einigung zu erzielen. Deshalb stellte sie am 25. Oktober den Insolvenzantrag, nachdem klare Zeichen einer Zahlungsunfähigkeit vorlagen.

Auswirkungen auf Fans und andere Locations

Kunden, die einen Gutschein oder eine Feier für 2027 oder 2028 gebucht haben, werden um Geduld gebeten. Die geschäftsführende Dame wünscht sich von Herzen, dass auf dieser Bühne weitergespielt wird und hier auch in Zukunft so schöne Feste gefeiert werden können. Sie werde dabei helfen, wo sie kann. Für diejenigen, die in den kommenden Jahren das Spektakel aus Theater, Reitkunst, Feuer und Musik nicht entgehen lassen möchten, besteht an den anderen Standorten weiterhin die Möglichkeit, die Veranstaltungen zu besuchen. Diese anderen Orte sind nicht von dem Insolvenzantrag betroffen und führen ihre Saison weiterhin durch.

Andere Karl-May-Festspielstätten

Die Karl-May-Spiele gibt es an zahlreichen weiteren Orten in Deutschland, die weiterhin stattfinden werden. Zu diesen Standorten zählen Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, Lennestadt-Elspe in Nordrhein-Westfalen, Rathen in Sachsen, Eging am See in Bayern, Bischofswerda in Sachsen, Mörschied in Rheinland-Pfalz, Pluwig in Rheinland-Pfalz, Twisteden in Nordrhein-Westfalen und Greifensteine in Sachsen. Die Beliebtheit der Serie zeigt sich in der Vielzahl dieser festen Spielorte, auch wenn die aktuelle Situation in Burgrieden traurig ist.