Karl Urban als Johnny Cage in Mortal Kombat 2 - Erster Blick auf den Hollywood-Actionstar

Der erste Blick auf Karl Urban in der Rolle des Johnny Cage in Mortal Kombat 2 wurde veröffentlicht. Das Bild zeigt den Schauspieler in Form eines Fake-Kino-Posters mit den Titeln „Uncaged Fury“ und „Rebel Without A Cage“. In dem Film muss sich Cage mit der Erkenntnis auseinandersetzen, dass ein Kampf um die Zukunft der Erde tobt und er auf der Seite der Menschheit kämpfen muss.

Der erste „ Mortal Kombat “-Film ließ die Fans sehnsüchtig auf die Rückkehr von Johnny Cage warten. Nun ist es endlich soweit: Karl Urban schlüpft in die ikonische Rolle des Hollywood-Actionstars in „ Mortal Kombat 2“. Ein erstes Bild des Schauspielers in seiner charakteristischen Rolle wurde veröffentlicht. Das Bild zeigt Urban als Johnny Cage in Form eines Fake-Kino-Posters. Cage wird in der Welt von „ Mortal Kombat “ als Hollywoods größter Actionstar dargestellt.

Das Poster deutet gleich zwei Fake-Filme an: „Uncaged Fury“ und „Rebel Without A Cage“. Beide Titel lassen auf eine actionreiche Geschichte mit Explosionen und Motorrädern schließen. In „Mortal Kombat II“ muss sich Cage mit der Erkenntnis auseinandersetzen, dass ein Kampf um die Zukunft der Erde tobt. Als Action-Legende soll er auf der Seite der Menschheit kämpfen. Doch kann der Hollywood-Star auch in einem tödlichen Turnier bestehen, wo es keine Doubles, Spezialeffekte und Sicherheitsvorkehrungen gibt? Bekannt ist zudem, dass der zweite Teil der Adaption der beliebten Videospiel-Reihe auch wieder richtig brutal wird. Die Prüfung der US-Altersfreigabebehörde MPAA lässt sogar den Schluss zu, dass der Vorgänger in Sachen Gemetzel übertroffen wird.





