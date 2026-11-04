Karla Borger offenbart Voyeurismus-Skandal im Beachvolleyball

Beachvolleyball-Legende Karla Borger berichtet von unerträglichen Vorfällen mit voyeuristischen Fotografen und übergriffigen Fan-Anfragen während ihrer aktiven Karriere.

Die deutsche Beachvolleyball -Legende Karla Borger hat nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn dunkle Ecken des Sports beleuchtet. Die 37-jährige Athletin, die als Vize-Weltmeisterin von 2013 und zweifache deutsche Meisterin in den Jahren 2014 sowie 2019 gilt, teilt nun belastende Erfahrungen aus ihrer Zeit im Profisport. Borger, die auch bei den Olympischen Spielen 2016 und 2021 an den Start ging, nutzt ihre öffentliche Plattform, um auf Missstände hinzuweisen, die lange Jahre tabuisiert wurden.

Voyeurismus bei Turnieren in Südkorea

Karla Borger beschreibt konkrete Vorfälle, die sich während eines Turniers in Südkorea ereigneten und das Sicherheitsgefühl der Athletinnen massiv beeinträchtigten. Sie gab an, noch nie zuvor eine derart hohe Anzahl von Kameras unter den Zuschauern beim Beachvolleyball beobachtet zu haben. Diese Geräte wurden nicht nur zur Dokumentation genutzt, sondern dienten laut Borger auch dazu, intime Bereiche einzusehen.

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Die Spielerinnen verfügten neben den Spielfeldern über kleine Umkleidekabinen, die jedoch keinen vollständigen Schutz boten. Borger erklärte, dass sie sich dort zwar nicht vollständig ausziehe, aber dennoch Duschen müsse, um Salz und Sand abzuwaschen. Aus dieser Position heraus seien Kameraleute von unten in die Kabinen gerichtet worden, um Aufnahmen zu machen. Erst das Eingreifen einer anderen Person habe diese Eindringlinge vertrieben.

Übergriffige Anfragen an die Sportlerin

Neben dem voyeuristischen Verhalten berichtete Karla Borger auch von grenzüberschreitenden Kontakten durch Fans oder Dritte. Sie erhielt Anfragen, ob sie ihre Bikinihose verkaufen wolle. Ein weiterer Vorfall beinhaltete die Frage, ob sie ihre Socken zum Kauf anbiete. Borger reagierte auf diese Angebote mit klarer Ablehnung und betonte, dass sie keine weiteren Nachforschungen bezüglich der Seriosität dieser Anfragen angestellt habe.

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Diese Vorfälle werfen ein schattiges Licht auf die Kultur rund um den Beachvolleyball-Sport. Für Borger waren diese Situationen Teil einer Erfahrungswelt, die sie als extrem unangemessen empfand. Sie stellt fest, dass solche Handlungen nicht nur respektlos sind, sondern auch das Vertrauen in die Integrität des Sports untergraben. Ihre Offenheit soll dazu beitragen, dass ähnliche Vorfälle in Zukunft schneller angesprochen werden können.

Entwicklung der Sportbekleidungsvorschriften

Die Kleidungsvorschriften im Beachvolleyball haben sich im Laufe der Jahre stark gewandelt und spiegeln den gesellschaftlichen Wandel wider. Früher galten strikte Regeln für die Bekleidung der Spielerinnen. So durften die Seiten der Bikinihosen nicht breiter als sieben Zentimeter sein. Diese Vorgabe sorgte in der Vergangenheit für viel Kritik innerhalb der Sportgemeinschaft und führte zu Diskussionen über den Körper der Athletinnen.

Nach anhaltender Kritik wurden diese Vorschriften inzwischen gelockert. Karla Borger, die ihre Karriere ursprünglich als Hallenvolleyballerin begann, erinnerte sich daran, dass sie sich am Anfang ihres Wechsels zum Sandplatz immer sehr nackt gefühlt habe. Der Kontrast zwischen der geschlossenen Halle und dem offenen Strand war für sie zunächst schwer zu verarbeiten.

Situative Notwendigkeit der minimalen Bekleidung

Trotz der anfänglichen Unbehagen erkannte Borger im Laufe ihrer Karriere die praktische Notwendigkeit der sportlichen Uniform. In heißen Umgebungen, wie sie beispielsweise bei den Spielen in Rio de Janeiro herrschten, sei es angenehm gewesen, wenig Kleidung zu tragen. Bei extrem hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung diene die minimale Bekleidung primär der Funktionalität und dem Komfort.

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Borger bezeichnete die Bikinis explizit als Arbeitskleidung. Sie betonte, dass man in solchen Situationen nicht möchte, dass die Kleidung nass wird und schwer am Körper klebt. Dies erleichtere die Bewegungsfreiheit und die Leistungsfähigkeit auf dem Platz. Dennoch blieb für sie der Aspekt, dass die Bekleidung oft sexualisiert wahrgenommen wurde, ein störendes Element.

Zusammenfassend zeigt Karla Borger auf, dass der Sport trotz seiner sportlichen Erfolge auch negative Begleiterscheinungen hatte. Ihre Aussagen dienen dazu, das Bewusstsein für die Sicherheit und den Respekt gegenüber Athletinnen zu schärfen. Mit ihrem Rückzug vom aktiven Sport hofft sie, einen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für zukünftige Generationen zu leisten. Die Geschichte bleibt ein wichtiger Bestandteil der modernen Beachvolleyball-Geschichte.