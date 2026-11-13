Karlheinz Förster kritisiert VfB Stuttgart Klausel-Politik

VfB-Legende Karlheinz Förster warnt vor dem Verzicht auf Ausstiegsklauseln. Der Ex-Berater erklärt, warum diese Strategie Spieler und Agenten abschreckt.

Der Ex-Profi und langjährige Berater Karlheinz Förster äußert sich klar zu den aktuellen Vertragsstrategien des VfB Stuttgart. Der 68-Jährige warnt davor, gänzlich auf Ausstiegsklauseln zu verzichten. Er argumentiert, dass dieser Schritt die Verhandlungsmacht des Klubs erheblich schwächt und den Zugang zu topaktuellen Spielern erschwert.

Strategischer Fehler bei Klausel-Verzicht

Karlheinz Förster erklärt, dass Klubs wie der VfB Stuttgart heute oft keine Chance mehr haben, ihre Wunschspieler zu verpflichten, wenn keine Ausstiegsklauseln angeboten werden. Er warnt, dass Agenten ihre guten Spieler zukünftig nicht mehr zum VfB bringen, wenn sich der Verein so klar gegen diese Optionen entscheidet. Diese Position gilt als direkte Kritik an der aktuellen Linie der Vereinsführung.

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Konflikt mit Ramon Hendriks verdeutlicht

Ein aktuelles Beispiel für diese Problematik sind die laufenden Verhandlungen mit Ramon Hendriks. Der 25-jährige Verteidiger, dessen Vertrag bis 2028 läuft, fordert seit Sommer eine Vertragsverlängerung. Die Spielerseite verlangt neben einer Gehaltserhöhung eine Ausstiegsklausel, die deutlich unter dem aktuellen Marktwert von 25 Millionen Euro liegt. Der VfB Stuttgart will diese Forderung nicht erfüllen und bevorzugt stattdessen eine festgeschriebene Ablösesumme, die weit über dem Marktwert liegen soll.

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Erfahrungen mit Timo Werner und Niklas Süle

Karlheinz Förster stützt seine Argumentation auf seine eigene Beraterkarriere, in der er unter anderem die DFB-Stars Timo Werner und Niklas Süle betreute. Bei der Vermittlung von Timo Werner zum FC Chelsea im Sommer 2020 profitierte er von Ausstiegsklauseln. Ralf Rangnick kritisierte diese Klauseln später, doch Förster betont, dass er sie damals durchdrücken konnte, weil er in einer sehr guten Verhandlungsposition war. Werner spielte zu diesem Zeitpunkt sehr gut, was die Karten für die Vertragsgespräche günstig machte.

Grenzsetzung als notwendige Strategie

Laut Förster ist es wichtig, dass der VfB seine Top-Spieler hält, jedoch nicht um jeden Preis. Der Ex-Profi betont, dass man als Verein nicht alle Forderungen akzeptieren darf. Andernfalls könnten Spieler und ihre Berater die Verantwortlichen bestimmen lassen. Es sei notwendig, klare Grenzen zu setzen und deutlich zu sagen: bis hierhin und nicht weiter. Diese klare Linie warnte er davor zu ignorieren, um die Position des Klubs nicht zu schwächen.