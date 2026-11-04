Karlsruher Experte Fischer kritisiert IT-Sicherheitslücken bei vernetzten Geräten

Christoph Fischer warnt vor Sicherheitsrisiken durch Standardpasswörter. Er fordert Hersteller zur Pflichtumsetzung sicherer Konfigurationen auf.

Der Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer sieht die Verantwortung für gravierende Sicherheitsmängel primär bei den Hersteller n vernetzter Geräte. Er kritisiert scharf, dass Steuerungsanlagen häufig mit unveränderten Werkseinstellungen und leicht zu erratenden Standardpasswörter n ausgeliefert werden. Für Fischer stellt dies ein fundamentales Versäumnis dar, das von den Produzenten dringend behoben werden muss.

Kritik an mangelhafter Produktsicherheit

Christoph Fischer betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass betroffene Betreiber bereits lange vorher Updates hätten erhalten müssen. Diese Patches wären zwingend erforderlich gewesen, um eine Änderung solcher unsicheren Standardzugänge vorzunehmen. Der Expert aus Karlsruhe argumentiert, dass die aktuelle Praxis der Auslieferung mit offenen Systemen inakzeptabel ist und direkte Risiken für die Nutzer darstellt.

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Forderungen nach sicheren Erstkonfigurationen

Nach Ansicht des renommierten Cyberabwehr-Experten müssen Hersteller die Konfiguration ihrer Systeme so gestalten, dass bei der ersten Inbetriebnahme individuelle Passwörter vergeben werden müssen. Ein automatisierter Fernzugriff für Wartungszwecke sei zwar grundsätzlich sinnvoll, doch dieser müsse strikt abgesichert sein. Dazu seien Zertifikate und asymmetrische Verschlüsselung unerlässlich, um unbefugte Zugriffe effektiv abzuwehren.

Rechenleistung als technische Voraussetzung

Fischer wies darauf hin, dass die für solche Sicherheitsmechanismen nötige Rechenleistung bei modernen Steuerungsprozessoren längst vorhanden sei. Es gibt daher keine technischen Hindernisse mehr, die gegen eine sichere Standardkonfiguration sprechen. Die Hardware ist heutzutage leistungsfähig genug, um komplexe Verschlüsselungsverfahren ohne nennenswerte Verzögerungen oder Performance-Einbußen im laufenden Betrieb zu verarbeiten.

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Weiterreichende Folgen für verschiedene Branchen

Der Sicherheitsexperte warnte davor, das Problem ausschließlich auf den Lebensmitteleinzelhandel zu beschränken. Vernetzte Technik finde sich mittlerweile in zahllosen anderen Bereichen wieder, darunter Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Auch private Haushaltsgeräte seien zunehmend unnötig vernetzt, was das Angriffsfläche für Cyberkriminelle erheblich vergrößert. Wenn ein Netzzugang unumgänglich sei, müssten wirksame Absicherungsmechanisme greifen.

Anregung für strengere Verbraucherschutztests

Zudem brachte der Sicherheitsexperte schärfere Prüfungen ins Spiel, um den Markt langfristig zu verbessern. Verbraucherschutzorganisationen wie die Stiftung Warentest sollten verbindliche Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit als festes Kriterium in ihre Bewertungen aufnehmen. Durch eine solche Transparenz könnten Verbraucher besser informiert werden und Hersteller würden gezwungen sein, höhere Sicherheitsstandards in ihre Produkte zu integrieren.