Karlsruher SC verpflichtet Mittelfeldspieler Tim Civeja

Der Karlsruher SC hat den Mittelfeldspieler Tim Civeja für die 2. Bundesliga verpflichtet. Der 24-jährige Techniker war zuvor bei dem Zweitligisten FCS Saarbrücken unter Vertrag.

Der Karlsruher SC hat den Mittelfeldspieler Tim Civeja für die 2. Bundesliga verpflichtet. Der 24-jährige Techniker war zuvor bei dem Zweitligisten FCS Saarbrücken unter Vertrag.

Civeja hatte sich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Er hatte bereits vor drei Wochen angekündigt, dass er den KSC als seinen neuen Verein wählen werde. Der gebürtige Dachauer bestand den Medizincheck bei den Badenern und wurde am Morgen offiziell vorgestellt. Civeja war ein Publikumsliebling bei den Saarbrücker Fans und wird nun in der 2.

Bundesliga weitermachen. Der KSC hatte bereits vor drei Wochen angekündigt, dass sie Interesse an Civeja hatten und dass er ein wichtiger Kandidat für den Verein war. Der Aufstieg in die Bundesliga wurde jedoch ad acta gelegt, nachdem der KSC den Aufstieg nicht geschafft hatte. Civeja erinnerte sich an sein erstes Pflichtspieltor für den FCS, das er gegen den KSC im DFB-Pokal erzielte.

Er freut sich auf die Zeit in Karlsruhe und hat total Lust, seine Qualitäten auf dem Platz zu zeigen. Der Sport-Boss des KSC, Mario Eggimann, ließ Civeja mehrfach beobachten und sagte, dass er ein Mittelfeldmotor mit viel Spielintelligenz, Einsatzbereitschaft, Griffigkeit und Tempo ist. Seine Spielweise hat den KSC überzeugt und er wird nun in der 2. Bundesliga weitermachen





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