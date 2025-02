Karneval 2025: Die angesagtesten Kostümtrends

Die Karnevalssaison 2025 steht vor der Tür und viele Menschen suchen bereits nach dem perfekten Kostüm. Wir haben die aktuellsten Kostümtrends für dich zusammengestellt und zeigen dir, wie du mit dem passenden Outfit auf der närrischen Party punkten kannst.

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür: die Karnevalssaison 2025! Wer auf der närrischen Party nicht nur mit guter Laune, sondern auch mit einem angesagten Look punkten will, sollte die aktuellen Kostümtrends kennen. Das sind die Highlights für dieses Jahr. Mit der Neuverfilmung von „ Wicked ” ist die böse Hexe von Oz wieder in aller Munde. Wir bleiben im Wicked -Fieber, denn 2025 kommt der zweite Teil ins Kino.

Für wen entscheidet ihr euch: Glinda oder Elphaba? Das ist recht schnell zusammengestellt: Elphaba Thropp trägt ein schwarzes Kleid, einen spitzen Hut und schwarze Schuhe – grün geschminktes Gesicht und Hände nicht vergessen! Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Das Frauen-Magazin Desired kürt die „Red Flag“ zu einem der besten Kostümtrends für den Karneval 2025. Was steckt dahinter? In der Dating-Welt ist euch sicherlich schon einmal eine sogenannte Red Flag begegnet, also problematisches Verhalten, bei dem ihr am besten direkt die Fliege macht. Mit einem Die Kostümtrends 2025 sind mit einem Blick auf die Popkultur schnell erklärt. Dieses Jahr geht beispielsweise auch die erfolgreiche Netflix-Serie Squid Game in die finale Staffel. Die charakteristischen grünen Trainingsanzüge der Spieler geben nicht nur ein gutes Karnevalskostüm ab, sondern punkten mit Bequemlichkeit in der Partynacht. Leopardenmuster dominiert aktuell nicht nur die Modewelt, sondern darf auch in den Karneval-Look integriert werden. Wer schon Leo-Teile zu Hause hat, kann diese einfach und kostengünstig für das Kostüm verwerten. Aber auch online gibt es einige stilvolle Animal-Print-Pieces, die gerne in den Warenkorb wandern dürfen. Wie wär’s beispielsweise mit dem Ob magisch als Hexe, gruselig als Squid-Game-Figur, humorvoll als „Red Flag” oder wild im Leo-Print – die Kostümtrends 2025 bieten für jeden Geschmack etwas. Aber auch mit Klassikern wie Prinzessin, Clown & Co. macht ihr nichts falsch. Buntes Make-up, Glitzer und gefärbte Haare setzen dem diesjährigen Look das i-Tüpfelchen auf. Also ran an die Kostüme und rein ins närrische Treiben





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Karneval 2025 Kostüme Trends Wicked Squid Game Red Flag Leopardenmuster

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das sind die Kostümtrends zum Karneval 2025Karneval steht vor der Tür und damit auch die Frage: Welches Kostüm darf es dieses Jahr sein? Diese Kostümtrends 2025 solltet ihr kennen.

Weiterlesen »

Karneval Köln 2025: So erleben die Musik-„Rentner“ die SessionViele Musiker der Kultbands Bläck Fööss, Höhner, Paveier oder Räuber haben sich von den Karnevalsbühnen verabschiedet. EXPRESS.de sprach mit den „Rentnern“ während der Session.

Weiterlesen »

Das sind die Kostümtrends 2025Von Squid Game über Wicked bis Aperol Spritz - wir zeigen euch Kostüme, die an Karneval 2025 auch in Köln besonders angesagt sind.

Weiterlesen »

Karneval Köln 2025: So erleben Musik-Rentner die SessionViele Musiker der Kultbands Bläck Fööss, Höhner, Paveier oder Räuber haben sich von den Karnevalsbühnen verabschiedet. EXPRESS.de sprach mit den „Rentnern“ während der Session.

Weiterlesen »

Karneval 2025: Die heißesten Kostüme auf AmazonFinde bei Amazon die verführerischsten Karneval-Kostüme 2025 und werde zum Star jeder Party. Von sexy Polizistinnen bis hin zu wilden Piraten – die Auswahl ist riesig und viele Angebote sind gerade im Sale.

Weiterlesen »

Karneval der Kulturen 2025: Das ist die neue StreckeTänzerinnen der Gruppe „Sapucaiu No Samba“ tanzt auf Stelzen bei der Parade zum 26. Karneval der Kulturen.

Weiterlesen »