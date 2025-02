Karneval in Deutschland: Sicherheit im Fokus

Karneval in Deutschland: Aufgrund von Anschlägen in München und Magdeburg werden Sicherheitsvorkehrungen für Karnevalsumzüge verschärft. Viele Veranstaltungen finden statt, aber einige wurden abgesagt. Der Präsident des Bundes Deutscher Karneval fordert einheitliche Sicherheitsmaßnahmen und finanzielle Unterstützung für Veranstalter.

Millions of people in Germany are preparing to celebrate street carnival, a popular tradition with roots in medieval times. As the country grapples with recent attacks, including a deadly Christmas market rampage in Magdeburg and a car attack on a demonstration in Munich, security concerns are heightened. The president of the German Carnival Association, Klaus-Ludwig Fess, confirms that security measures have been tightened for this year's events.

He states that there will be additional security personnel, vehicle barriers, and route assessments to mitigate potential threats. Despite these measures, several carnival processions have already been canceled due to safety concerns. The Association anticipates around 3,500 carnivals across Germany before Ash Wednesday in early March. They represent over 5,300 clubs and guilds throughout the country. While the majority of events will proceed, some have been called off due to financial constraints. For example, the city of Marburg in Hesse canceled its carnival parade citing budgetary concerns, while Kempten in Bavaria refused to meet the requirement of protecting access roads to the parade route with concrete blocks. The president of the German Carnival Association urges for a unified approach to security measures, highlighting the financial burden placed on organizers by these heightened precautions.Fess expresses concern that more carnivals may be canceled due to escalating costs, warning of a potential loss of this cultural tradition in certain regions. He emphasizes the need for a collaborative solution to ensure the financial sustainability of carnival events while maintaining public safety. The German federal government, represented by Chancellor Olaf Scholz, assures the public that police authorities at both federal and state levels are dedicated to guaranteeing security at these gatherings. However, acknowledging the inherent challenges of providing absolute protection, Scholz stresses the importance of vigilance and cooperation between authorities and organizers. The situation underscores the ongoing debate in Germany about balancing public safety with the preservation of cherished cultural traditions in the face of rising security threats





