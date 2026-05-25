Kärnten: Ein Paradies für Badeurlauber und Naturliebhaber

Kärnten, das südlichste Bundesland Österreichs, ist ein Traumziel für Badeurlauber und Naturliebhaber. Mit seinen türkisblauen Seen, Bilderbuch-Berge und Strandbars bietet es ein Karibik-Feeling vor der Haustür. Die Region ist aufgrund der steigenden Reisepreise in den Fokus gerückt und gilt als „nächstgelegener Süden“.

Kanu, Kajak, Ruderboot – oder doch lieber gemütlich? In Kärnten , wie hier am Weissensee, gibt es Karibik-Feeling fast vor der Haustür Wer dieses traumhafte Wasser sieht, denkt zuerst an die Südsee oder eine Mittelmeer-Insel.

Tatsächlich liegt dieses Sommerparadies aber mitten in Österreich: Kärnten rückt dieses Jahr als Urlaubsziel für Familien, Roadtrip-Fans und Badeurlauber aufgrund der steigenden Reisepreise plötzlich noch stärker in den Fokus. Türkisblaue Seen, Bilderbuch-Berge, Strandbars – und das nur wenige Stunden von Deutschland entfernt. Bedeutet: Um an dieses Naturparadies zu gelangen, braucht es keinen teuren Flug. Tatsächlich gilt die Region als „nächstgelegener Süden“.

Mit mehr als 200 Badeseen (die zu den saubersten und wärmsten Seen Europas gehören), Wassertemperaturen von bis zu 28 Grad und in Farben von Azur bis Indigo zeigt das südlichste Bundeslandam See sein kann. Viele der Gewässer zeigen ein verblüffendes Farbenspiel. Verantwortlich dafür sind feine Kalkpartikel im Wasser, die das Sonnenlicht reflektieren und den Seen ihre besondere Farbe geben. Kärnten hat ein vergleichsweise mildes, fast schon mediterranes Klima.

Warme Luft aus dem Adriaraum strömt herein. Dadurch gibt es im Sommer sehr viele Sonnenstunden: bis über 2100 pro Jahr. Zum Vergleich: Berlin hat durchschnittlich 1700 Sonnenstunden pro Jahr. Der Wörthersee ist der Lifestyle-See.

Hier geht es um stilvolle Adressen am Wasser, gemütliches Speisen mit Seeblick, Aperitivo am Ufer oder auf Booten. Der Millstätter See ist für Träumer. Morgens liegt er oft still im Dunst, später glitzert er smaragdgrün in der Sonne. Er hat etwas sehr Sinnliches.

Der Klopeiner See zählt zu den wärmsten Badeseen Europas und ist wie gemacht für Badetage, die sich nur um Sonne, Steg und Wasser drehen. Mehr braucht es hier oft nicht. Der Weissensee wirkt am ursprünglichsten – mit besonderer Mischung: Als einer der höchsten Badeseen Europas (auf 930 Metern Seehöhe, mit Tiefen bis 99 Metern und 26 Grad Wassertemperatur) ist er in den Naturpark Weissensee eingebettet.

Der Ossiacher See ist durch die leichte Brise, die am Nachmittag von der Gerlitzen Alpe weht, ideal zum Segeln und Windsurfen. Und das Bleistätter Moor am Ende des Sees eignet sich hervorragend für Vogelbeobachtungen. Auch abseits der bekannteren Seen punktet Kärnten mit Wasseridylle: So lockt der flache und warme Pressegger See besonders Familien an. Der Keutschacher See ist bei Campern und Naturliebhabern beliebt.

Und der Afritzer See nördlich von Villach lädt zum Angeln und ruhigen Baden ein. Und es geht weiter: Der Turnersee in Südkärnten steht für besondere Artenvielfalt, während der Längsee ein Rückzugsort sein kann und eine fast meditative Stimmung bietet





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