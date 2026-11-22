Karoline Preisler wurde in Berlin von zwei Frauen angegriffen, weil sie ein Schild mit der Botschaft zur Vergewaltigung durch die Hamas trug. Hintergründe und Reaktionen.

In der deutschen Hauptstadt Berlin ist eine politische Aktivistin Opfer eines körperlichen Angriffs geworden. Die Rechtswissenschaftlerin Karoline Preisler wurde von zwei Frauen niedergestreckt, getreten und attackiert. Der Auslöser für diese Gewalttat war ein von Preisler gehaltenes Schild, auf dem in englischer Sprache die Aussage "Rape is not resistance" zu lesen war. Diese Botschaft bezieht sich direkt auf die von der Hamas am 7. Oktober 2023 verübten Sexualdelikte und soll verdeutlichen, dass Vergewaltigung keine legitime Form des Widerstands darstellt. Der Vorfall zeigt eine bedenkliche Eskalation im öffentlichen Diskurs über die Geschehnisse in Israel und der nahen östlichen Beziehungen.

Tathergang und konkrete Gewalttätigkeit

Die Angriffe auf Karoline Preisler fanden in einem öffentlichen Raum in Berlin statt. Die Angreiferinnen, beide weiblich, haben die Aktivistin massiv verletzt. Die Polizei und die Öffentlichkeit stehen vor der Aufgabe, den genauen Ablauf der Tat und die Identität der Täterinnen aufzuklären. Der Umstand, dass Frauen eine andere Frau aufgrund ihrer politischen und ethischen Haltung angreifen, wird als besonders erschreckend bewertet. Es handelt sich hierbei nicht um eine politische Auseinandersetzung, die sich auf Argumente bezieht, sondern um reine Körperverletzung und Hasskriminalität. Preisler erinnert mit ihrem Handeln an die Opfer der Hamas, was bei den Angreiferinnen zu extremer Aggression führte. Dieser Vorfall hat bereits in sozialen Medien und der allgemeinen Berichterstattung für große Empörung gesorgt.

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Reaktion auf die Ereignisse am 7. Oktober

Karoline Preisler nutzt ihr öffentliches Auftreten, um die Wahrheit über die Taten der Hamas zu verbreiten. Die Terrororganisation ist für einen Massaker bekannt geworden, bei dem hunderte Menschen ermordet, verschleppt und sexuell missbraucht wurden. Preisler kritisiert, dass in der aktuellen Debatte oft eine Verzerrung der historischen Fakten stattfindet. Die Idee, dass die Hamas eine Widerstandsbewegung darstelle, wird von ihr als grotesk und moralisch verwerflich bezeichnet. Sie verweist darauf, dass der Begriff "Free Palestine" häufig verwendet wird, ohne die Befreiung Palästinas von der Terrorherrschaft der Hamas einzufordern. Dieses stille Wegsehen vor den Verbrechen der Hamas wird als Verrat an den Opfern gewertet. Die Aktivistin bestreitet, dass Vergewaltigung je als politisches Mittel gerechtfertigt werden kann.

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Kritik am Versagen des Feminismus

Der Angriff auf Karoline Preisler hat eine breite Debatte über die Rolle des Feminismus in aktuellen geopolitischen Konflikten ausgelöst. Kritiker argumentieren, dass die geschworene Solidarität unter Frauen, ein Kerngedanke des Feminismus, an der Grenze Israels endet. Viele Feministinnen und Aktivistinnen hätten nach dem 7. Oktober 2023 geschwiegen, obwohl die Gräueltaten der Hamas bekannt waren. Dieses Schweigen wird nun als unvereinbar mit feministischen Werten angesehen. Wer die Sexualdelikte der Hamas verharmlost oder ignoriert, aber eine Frau angreift, die sich für die Opfer einsetzt, wird nicht als Feministin, sondern als Frauenfeindin betrachtet. Die Gewalt gegen Preisler wird als Gipfel dieser Schande interpretiert. Sie symbolisiert den Bruch der weiblichen Solidarität zugunsten ideologischer Blindheit gegenüber Terrorismus.

Politische und gesellschaftliche Folgen

Dieser Vorfall in Berlin unterstreicht die tiefe Spaltung der deutschen Gesellschaft in Bezug auf den Nahostkonflikt. Es geht nicht nur um eine einzelne Straftat, sondern um grundlegende Werte wie Freiheit und Menschenrechte. Karoline Preisler wird nicht nur als Opfer von Gewalt gesehen, sondern auch als Stimme für die Wahrheit in einer Zeit der Desinformation. Die Gesellschaft steht vor der Herausforderung, Hassrede und körperliche Gewalt konsequent zu ahnden. Gleichzeitig muss der Diskurs darüber geführt werden, wie mit der historischen Verantwortung für die Opfer des Holocaust und der aktuellen Opfer der Hamas umgegangen wird. Das Schweigen der meisten Aktivistinnen nach dem Massaker bleibt eine moralische Frage. Die Tat gegen Preisler ist ein klares Zeichen gegen jede Form der Verharmlosung von Terrorismus und Sexualgewalt.