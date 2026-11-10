Karoshi: Chad Stahelski produziert dystopischen Samurai-Film mit Takehiro Hira

Karoshi verbindet Konzernthriller und Schwertkämpfe. Chad Stahelski produziert, Takehiro Hira und Giancarlo Esposito sind im Cast.

Der Sci-Fi-Actionfilm ' Karoshi' von Regisseur Takashi Doscher ist als dystopischer Samurai-Film angelegt. Chad Stahelski, bekannt durch die 'John Wick'-Reihe, produziert das Projekt. Der erste Trailer ist veröffentlicht und zeigt Action und Schwertkämpfe. Der Titel verweist auf den japanischen Begriff für Tod durch Überarbeitung.

Die Handlung spielt im Manhattan der nahen Zukunft. Nach dem mysteriösen Suizid eines Mitarbeiters eines mächtigen Konzerns schleust sich ein geheimnisvoller Fremder in das Unternehmen ein, um die verdorbenen Wurzeln freizulegen. Einen Starttermin für den deutschen Kinostart nennt der vorliegende Text nicht.

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Konzernthriller und Samurai-Tradition im Film Karoshi

Karoshi kombiniert eine Konzern-Dystopie im Manhattan der nahen Zukunft mit japanischen Samurai-Elementen und wilden Schwertkämpfen. Die Geschichte stellt die Frage, was passiert, wenn gewinnorientierte Unternehmen über Wohl und Wehe der Menschheit bestimmen.

Diese Grundidee greift ein Motiv auf, das in der Unterhaltungsindustrie häufig vorkommt. Die Welt ist dort nicht zwischen Staatsmächten, sondern zwischen Konzernen aufgeteilt. Als Beispiele nennt der Text 'Neuromancer' von William Gibson, 'Cyberpunk 2077' von CD Projekt Red, 'Syndicate' von Bullfrog Productions, 'Blade Runner' von Ridley Scott und 'Snow Crash' von Neal Stephenson.

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Der Begriff Karoshi beschreibt im Japanischen den Tod durch Überarbeitung. Der Film treibt dieses Motiv nach dem Text buchstäblich auf die Spitze und verbindet es mit der Frage nach den Machtstrukturen hinter dem Konzern.

Regie führte Takashi Doscher, der durch den Sci-Fi-Film 'Only: Last Woman on Earth' bekannt sein könnte. Der junge Filmemacher arbeitet zudem als Autor an Stahelskis Videospielverfilmung 'Ghost of Tsushima' und bringt dort seine Expertise in japanischer Kultur ein.

Stimmen zum Film Karoshi und Besetzung

Eine im Text wiedergegebene Stimme bezeichnet Karoshi als epischen Samurai-Film, in dem Action und Schwertkämpfe im Vordergrund stehen. Der Kommentator vergleicht den Film mit einer Mischung aus 'John Wick: Kapitel 4' und 'The Furious'.

Eine weitere wiedergegebene Stimme beschreibt den Film als dystopischen, futuristischen Samurai-Film, der von Chad Stahelski produziert wird. Diese Stimme nennt den Film für sich persönlich ein Muss. Beide Urteile stammen aus dem Text und sind nicht unabhängig überprüft.

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Zur Besetzung gehören Takehiro Hira, bekannt aus 'Monarch', sowie Giancarlo Esposito aus 'Breaking Bad'. Isabel May ist aus '1883' bekannt, Teo Yoo aus 'Past Lives'. Ergänzt wird das Ensemble durch Cynthia Erivo, Bill Camp, Kai Bradbury und Show Kasamatsu.

Was der Konzern-Thriller für Zuschauer bedeutet

Für Zuschauer verbindet Karoshi einen Genremix aus Cyberpunk-Dystopie und Samurai-Kino mit einer klaren Actionausrichtung. Der Trailer ist direkt im Artikel eingebunden und gibt einen ersten Eindruck vom Ton des Films.

Offen bleibt laut vorliegendem Text, wann der Film in Deutschland startet, da die entsprechende Angabe im Quelltext unvollständig ist. Weitere Termine, Vorführungen oder Verfahrensschritte werden im Text nicht genannt.