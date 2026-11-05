Karoshi: Chada Stahelskis neuer Sci-Fi-Aktionfilm mit Jason Statham

Jason Statham spielt in Chad Stahelskis neuem Sci-Fi-Film Karoshi. Der Trailer zeigt dystopische Samurai-Kämpfe und ein korporatives Dystopie-Setting. Der Starttermin steht noch aus.

Der neue Sci-Fi-Actionfilm Karoshi kündigt sich als vielversprechendes neues Franchise an. Das Projekt stammt aus dem Umfeld des Regisseurs Chad Stahelski, der weltweit für die John-Wick-Reihe bekannt ist. Stahelski produziert diesen Streifen, der von Takashi Doscher inszeniert wird. Der erste Trailer bietet bereits einen detaillierten Einblick in die visuelle Ästhetik und das intensive Action-Konzept des Films. Die Kombination aus japanischer Kultur und futuristischer Gewalt weckt hohe Erwartungen bei Fans des Genres.

Handlung und setting einer korporativen Diktatur

Die Handlung spielt in Manhattan in der nahen Zukunft, wo die Welt nicht zwischen Nationalstaaten, sondern zwischen mächtigen Konzernen aufgeteilt ist. Diese Struktur erinnert an bekannte dystopische Werke wie Neuromancer von William Gibson oder Blade Runner von Ridley Scott. Die Vorstellung, dass gewinnorientierte Unternehmen über das Wohl und Wehe der Menschheit entscheiden, dient als zentrales Motiv. In diesem Szenario wird der japanische Begriff Karoshi buchstäblich auf die Spitze getrieben. Er bedeutet Todesfall durch Überarbeitung und bildet den Nährboden für den Konflikt.

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Nach dem mysteriösen Selbstmord eines Mitarbeiters eines mächtigen Konzerns schleust sich ein geheimnisvoller Fremder in das Unternehmen ein. Sein Ziel ist es, die verdorbenen Wurzeln der corporation freizulegen. Der Film verspricht epische Samurai-Elemente, die mit harten Actionsequenzen und spektakulären Schwertkämpfen verbunden sind. Die Inszenierung soll dabei so intensiv sein, dass sie an John Wick: Kapitel 4 erinnert, aber gleichzeitig Elemente von The Furious integriert.

Regie und Besetzung im Fokus

Takashi Doscher übernimmt die Regie für Karoshi. Doscher ist Filmfans möglicherweise durch seinen eigenen Sci-Fi-Film Only: Last Woman on Earth bekannt. Zudem arbeitet er aktuell als Autor an der Videospielverfilmung Ghost of Tsushima von Chad Stahelski. Diese Position ermöglicht es ihm, seine Expertise in japanischer Kultur mit wilden Kampfsequenzen zu verbinden. Die Produktion profitiert von dieser spezifischen kulturellen Kompetenz, um Authentizität zu wahren.

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Die Besetzung des Films ist hochkarätig und international besetzt. Jason Statham übernimmt eine zentrale Rolle, in der er seine Feinde mit einem Flammenwerfer bekämpft. Dies deutet auf eine brutale, FSK-18-zertifizierte Action hin. Neben Statham sind Takehiro Hira aus Monarch, Giancarlo Esposito aus Breaking Bad, Isabel May aus 1883 und Teo Yoo aus Past Lives in den Hauptrollen zu sehen. Weitere schauspielerische Unterstützung leisten Cynthia Erivo, Bill Camp, Kai Bradbury und Show Kasamatsu.

Kritik und Marktpositionierung des Projekts

Die Reaktionen auf die ersten Materialen fallen durchweg positiv aus. Zuschauer beschreiben das visuelle Ergebnis als ziemlich cool und einzigartig im aktuellen Filmangebot. Ein dystopischer, futuristischer Samurai-Film mit der Produktionsmarke Chad Stahelski gilt für viele als ein Muss. Die Kritik lobt speziell die Kombination aus epischen Kampfszenen und der modernen Corporate-Dystopie. Es wird angenommen, dass Karoshi das Zeug zum neuen Franchise hat, das sich vom etablierten John-Wick-Universum abhebt, aber dessen Qualitätsstandard trägt.

Der Release-Termin für den deutschen Markt ist bereits geplant, jedoch steht das genaue Datum im vorliegenden Quellenmaterial noch nicht final fest. Die Veröffentlichung des Trailers dient der ersten Ankündigung und Marketingkampagne. Die Zuschauer können den ersten Teaser bereits ansehen, um sich ein Bild von der Machart zu machen. Die Kombination aus etablierten Action-Stars und neuem kreativen Ansatz soll das Publikum ansprechen und das Franchise etablieren. Die Marketingstrategie setzt auf die Bekanntheit des Produzenten und die visuelle Stärke der Kämpfe.