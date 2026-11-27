Weniger Stellen, viel Frust: Junge Akademiker in den USA und Deutschland müssen sich auf einem unsicheren Jobmarkt behaupten. Mit welchen Fächern sich ihnen trotz KI die größten Chancen bieten.

Absolventen in den USA buhen die Redner auf ihrer Abschlussfeier auskostet eine Universitätsausbildung mehrere Zehntausend bis Hunderttausend Dollar. Die Angst, dass sich diese Investition nicht mehr lohnen könnte, ist groß, denn die Erwerbslosigkeit unter jungen Absolventen steigt.

Viele junge Menschen schreiben das offenbar den Veränderungen zu,ausgewertet. Sie zeigen, welche Fächer besonders von der KI-Disruption betroffen sind, welche weiterhin besonders nachgefragt sind und wie junge Menschen aus mehr als 23.000 Studienfächern in Deutschland die aussichtsreichsten auswählen. Um zu verstehen, warum sich die aktuelle Jobkrise von früheren unterscheidet, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Erwerbslosenzahlen in den USA.

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Viele Fachleute sehen die USA In den Daten zeigt sich eine Besonderheit der heutigen Zeit: Auch wenn die Arbeitslosigkeit unter jungen Akademikern dort mit jeder Wirtschaftskrise stieg – etwa während der Finanzkrise 2008 – lag sie bei den Jungen traditionell unter der Quote der Gesamtbevölkerung.auf den Markt kam. Mittlerweile liegt die Erwerbslosigkeit von Uni-Absolventen in den USA im Alter von 22 bis 27 Jahren über der Gesamtquote.