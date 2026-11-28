Unzählige Male schockierte MotoGP-Ikone Marc Marquez Gegner auf der Strecke und Fans weltweit. Beim Live-Rücktritt in Valencia gelang das auch in der Ducati-Box. «MM93» zog auf seine Art voll durch.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Der in Anlehnung an eine berühmte Hollywood-Filmszene durchgezogene Rücktritt vor laufenden MotoGP-Kameras hatte nichts mit einer Komödie zu tun – die Botschaft von Marc Marquez war bitterernst. Im Zeitalter von Social Media war dem zehnfachen Motorrad-Weltmeister eine Kommunikations-Überraschung erster Klasse gelungen. Wenige Stunden nach dem wortlosen Rücktritt in der Box der Ducati-Werksmannschaft äußerte sich der wenig überraschend aufgewühlte Rekord-Weltmeister nicht über die.

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Marc Marquez versicherte bei der Pressekonferenz, die kurzerhand eine ursprünglich angesetzte PK zum Herstellerkampf mit den Managern Gigi Dall’Igna und Massimo Rivola ablöste, dass er seit Anfang Oktober lediglich Bruder Alex über seine Entscheidung informiert habe. Das Geheimnis hielt bis zur Anreise nach Valencia, dann wurden die Eltern in den beschlossenen Rücktritt eingeweiht. Erst am Donnerstagabend informierte Marc Marquez den General Manager von Ducati Corse in einem Vieraugengespräch über seine schwerwiegende Entscheidung.