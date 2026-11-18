Bundestrainer Andreas Mitter stellt Karl Geiger vorübergehend zurück. Die Verletzungslast zwingt zum Umdenken. Max Unglaube übernimmt die Lücke im Kader für den Saisonstart in Lillehammer.

Die neue Weltcup-Saison im Skispringen startet am Freitag in der norwegischen Stadt Lillehammer. Ein prominentes Gesicht aus dem deutschen Kader wird auf der Schanze jedoch fehlen. Der neue Bundestrainer des Deutschen Skiverbandes (DSV), Andreas Mitter, hat die Personalie am Dienstag öffentlich bestätigt. Es handelt sich dabei nicht um ein sportliches Aussortieren, sondern um eine gesundheitlich begründete Schutzmaßnahme für den 33-jährigen Karl Geiger.

Verletzungen zwingen zur Pause

Karl Geiger steht beim Start in Lillehammer nicht auf der Anlaufschneise. Der Grund hierfür sind physische Probleme, die ihn in der Vorbereitungsphase stark belastet haben. Er hatte mit Rückenproblemen sowie einer Knieverletzung zu kämpfen. Letztere hatte sich der Sportler bei einer fehlerhaften Landung während eines Trainingsdurchgangs zugezogen. Die unmittelbare Folge der Verletzung war eine vollständige Pause vom Skispringen über einen Zeitraum von fünf Wochen.

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Diese Zwangspause wirkt sich noch auf die aktuelle Formkurve des Athleten aus. Andreas Mitter erklärte, dass Geiger in der Vorbereitungsphase wertvolle Zeit verloren hat. Das Trainerumfeld plant daher, dem Springer noch zwei bis drei Wochen mehr Erholungszeit zu gewähren. Die Bewertung der vollständigen Fitness erfolgt erst nach dem Weltcup-Wochenende in Ruka in Finnland Ende November.

Rückkehrplanung und Team-Dynamik

Die Entscheidung dient dem langfristigen Schutz des Kaders. Andreas Mitter betonte ausdrücklich, dass Karl Geiger ein extrem wichtiger Bestandteil der deutschen Mannschaft bleibt. Trotz der aktuellen körperlichen Hürden zeigte sich der 33-Jährige optimistisch. Er habe sich im Sommer gut entwickelt und blickt sehr motiviert auf die kommende Wintersaison.

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Der Hintergrund dieser Vorsicht liegt in einer schwachen vergangenen Saison. Im letzten Winter erreichte Geiger im Weltcup-Ranking lediglich Platz 28. Dies war sein schlechtestes Ergebnis im internationalen Wettbewerb seit zehn Jahren. Die aktuelle Maßnahme zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit für die Saison 2026/27 gezielt wiederherzustellen.

Max Unglaube übernimmt die Lücke

Für die Vakanz im Aufgebot springt der 20-jährige Max Unglaube ein. Der junge Sportler aus Berlin steht kurz vor seinem Debüt im Weltcup. Bei der Sommer-Grand-Prix-Serie in Klingenthal hatte Unglaube durch weite Sprünge auf sich aufmerksam gemacht. Er ist nun Teil des sechsköpfigen Kaders, der vom DSV nach Norwegen reist.

Das gesamte Team wird von Olympiasieger Philipp Raimund angeführt. Neben Unglaube gehen mit Andreas Wellinger, Felix Hoffmann, Pius Paschke und Ben Bayer vier weitere erfahrene Springer an den Start. Die Belastung ist hoch, da gleich zu Beginn intensive Wettkämpfe auf dem Programm stehen.

Das Programm in Lillehammer

Am Freitag steht der Mixed-Team-Wettkampf auf der Tagesordnung. Dies ist der erste Wettbewerb, der das neue Jahrmarktssymbol der Saison setzt. Das Wochenende in Lillehammer bietet zudem die Möglichkeit für zwei weitere Einzelwettbewerbe. Die Athleten müssen ihre Form unter Zeitdruck beweisen, während die Verletztenliste den Kader verändert hat. Die Rückkehr von Karl Geiger hängt nun von der Genesung in den kommenden Wochen ab.