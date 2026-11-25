Die italienische Ski-Asse Federica Brignone beendet unerwartet vor Saisonstart ihre Laufbahn. Gründe sind anhaltende Schmerzen und eine schwere Verletzung, trotz Gold bei den Winterspielen in Turin.

Die italienische Skisport-Legende Federica Brignone hat ihren Rücktritt vom aktiven Spitzensport bekanntgegeben. Die 36-jährige Doppel-Olympiasiegerin machte diese Entscheidung über die Social-Media-Plattform Instagram öffentlich und beendete damit überraschend kurz vor dem geplanten Saisonauftakt für die Speed-Spezialisten Anfang Dezember ihre aktive Wettkampfkarriere.

Verletzungen und das Ende einer Ära

Der Grund für diesen Schritt sind schwerwiegende gesundheitliche Probleme. In ihrem offiziellen Statement teilte Brignone mit, dass sie erkannt habe, ihr Bein sei noch nicht vollständig genesen und sie leide weiterhin unter zu starken Schmerzen. Aufgrund dieser anhaltenden Beschwerden habe sie die schwierige Entscheidung getroffen, ihre Wettkampfkarriere zu beenden. Dies markiert das Ende einer hochrangigen Karriere für eine der erfolgreichsten Athletinnen des letzten Jahrzehnts.

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Harter Weg zurück nach der schweren Verletzung

Die Probleme begannen bereits Monate vor dem aktuellen Schritt. Am 3. April 2025 stürzte die zweifache Gesamtweltcupsiegerin bei den nationalen Meisterschaften im Val di Fassa schwer. Bei diesem Unfall erlitt sie eine Mehrfragmentfraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes im linken Bein sowie einen Kreuzbandriss. Trotz dieses gravierenden Schadens feierte sie kurz vor Beginn der Winterspiele in ihrem Heimatland ihr Comeback und nahm an den Olympischen Spielen in Turin teil.

Bei den Wettkämpfen in der Heimat zeigte sich Brignone in hervorragender Form. Sie holte dort sensationelle Goldmedaillen im Super-G und im Riesenslalom. Doch der Sieg bot keine langfristige Heilung. Bereits direkt nach der Saison erklärte die Italienerin, dass ihr Bein nie wieder so sein werde wie früher und sie nicht wollte, dass jeder Tag für sie eine Folter bedeutet.

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Schmerzbewältigung und letzte Versuche

Dennoch kämpfte Federica Brignone weiter, um für den Beginn der neuen Saison fit zu sein. Sie unterzog sich erneut einer Operation, um Metallteile aus ihrem verletzten Bein entfernen zu lassen. Die Genesung gestaltete sich als äußerst mühsam und langwierig, doch ihre Motivation blieb zunächst erhalten, um auf die Piste zurückzukehren. In dieser Woche stand sie dann erneut in Cervinia im Aostatal auf Skiern, um ihre Form zu testen.

Offensichtlich waren die Schmerzen jedoch zu groß, um die Intensität des internationalen Wettkampfniveaus aufrechtzuerhalten. Brignone betonte, dass es zweifellos eine sehr schwere Entscheidung war. Sie habe alles unternommen, um wieder auf die Beine zu kommen, doch die Schwere der Verletzung lasse dies einfach nicht zu. Der körperliche Zustand schloss weitere Teilnahme an der Spitze aus.

Abschied und Ausblick

Trotz des vorzeitigen Karrierendes möchte sich die Sportlerin noch einmal offiziell vom Ski-Sport verabschieden. Sie kündigte an, noch ein letztes Mal an den Start zu gehen, um sich von dem Sport, den sie so sehr liebt, und von allen Fans zu verabschieden. Details zu Ort und Zeitpunkt dieses Abschieds werde sie später bekannt geben.

Der alpine Skisport verliert damit eines der größten internationalen Aushängeschilder der letzten Jahre. Brignones Karriere war geprägt von Höchstleistungen und einem unermüdlichen Willen, der trotz körperlicher Grenzen nicht aufgab. Ihr Abschied geht als einer der bewegendsten Momente in die Geschichte des italienischen Wintersports ein.